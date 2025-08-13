YouTube lanza verificación de edad con IA que aplicará restricciones automáticas a menores de 18 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

YouTube lanzó oficialmente el despliegue en Estados Unidos de una nueva tecnología basada en inteligencia artificial capaz de estimar la edad de sus usuarios y activar de forma automática medidas de seguridad si detecta que son menores de 18 años.

La compañía denomina esta herramienta un modelo de estimación de edad. A diferencia del método tradicional basado en la fecha de nacimiento declarada en la cuenta, el sistema analiza señales para determinar si el usuario es menor de edad.

Si la IA determina que un usuario probablemente sea menor de 18 años, YouTube activará automáticamente medidas de protección, tales como:

Desactivar la publicidad personalizada.

Activar herramientas de bienestar digital.

Añadir salvaguardas en las recomendaciones, incluyendo limitar la repetición de ciertos contenidos.

Según la empresa, el objetivo es reforzar la seguridad y ofrecer experiencias adaptadas para jóvenes. Sin embargo, algunos usuarios han expresado inquietudes ante la posibilidad de ser clasificados erróneamente. Para ello, YouTube indica que el usuario tendrá la opción de verificar su edad con una identificación oficial.

“YouTube fue una de las primeras plataformas en ofrecer experiencias diseñadas para jóvenes, y nos enorgullece volver a estar a la vanguardia en la introducción de tecnología que nos permite brindar protección de seguridad a la vez que preservamos la privacidad de los adolescentes”, indicó la compañía en un comunicado.

La implementación en Estados Unidos servirá como primer paso antes de una posible expansión internacional, mientras continúa el debate sobre el delicado equilibrio entre protección infantil y privacidad en internet.

