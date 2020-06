Zoom ha experimentado un alza en el valor de sus acciones pese a la pandemia. | Fuente: Unsplash

El valor de las acciones de Zoom se vieron al alza el lunes, en concreto aumentaron un 9% para marcar un récord y superar a famosas compañías como Advanced Micro Devices (AMD) y Uber.



Específicamente la capitalización de mercado de Zoom aumentó a US$ 67.43 mil millones ayer, esta cifra se ve impulsada por las distintas medidas de distanciamento social y confinamiento de las personas por la pandemia de COVID-19.



Pero Zoom no solo ha superado su cuota de mercado. Las acciones de la compañía de videollamadas han subido un 250% desde el comienzo del año, partió con US$ 68.72 hasta llegar a US$ 239.02 y han tenido solo un retroceso de 45% en el último mes.





Acciones de Zoom superando a Tesla y NDX. | Fuente: The Nex Web

A pesar de muchos contratiempos y problemas en el sistema, Zoom ha logrado mantenerse en el mercado gracias a su producto gratuito y ampliamente accesible, logró sobrevivir a muchos ataques y ahora es un referente para la transición al mundo del teletrabajo, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Los ingresos de Zoom también han crecido gracias a que en un inicio tuvo una base de clientes empresariales. En el último trimestre, la compañía generó US$ 328.2 millones y ahora supera al gigante de hardware de computadoras AMD, que se encuentra a un precio de más de US$ 64 mil millones.

Zoom ha superado a más gigantes en varios sectores, por ejemplo a Regeneron Pharmaceuticals (US$ 66.4 mil millones); Unilever (US$ 64 mil millones); General Electric (US$ 63.33 mil millones); CME Group (US$ 62.6 mil millones); y Colgate-Palmolive (US$ 62.4 mil millones).

Con una mirada al futuro, si Zoom contínua con este crecimiento, pronto puede superar a Goldman Sachs de Wall Street y a los grandes BHP y Rio Tinto.

