Apple quiere que los próximos iPhone se actualicen desde su caja: ¿cómo lo hará?

Apple está trabajando en una herramienta para actualizar el sistema operativo de sus próximos iPhone desde la caja.

Informado por primera vez por el periodista Mark Gurman de Bloomberg, es posible que veamos este nuevo producto pronto en las tiendas de la compañía a nivel mundial.

Así funciona esta nueva tecnología

De acuerdo con el boletín, Apple está pensando en crear un “dispositivo tipo pad” para que pueda actualizar el sistema operativo iOS de los teléfonos que ofertan en sus Apple Store.

Gracias a este nuevo producto, la compañía podrá garantizar que los compradores de iPhone puedan estar seguros de tener instalada la última versión de iOS sin la necesidad de tener una actualización inmediata después de la compra.

“La compañía ha desarrollado un dispositivo patentado similar a una plataforma sobre el cual la tienda puede colocar cajas de iPhone encima. Ese sistema puede luego encender el iPhone de forma inalámbrica, actualizar su software y luego volver a apagarlo, todo sin que se abra el paquete del teléfono. La compañía pretende comenzar a implementar esto en sus tiendas antes de fin de año”, refiere.

Esta función sería útil. El iPhone 15 lanzado recientemente sufrió un problema de sobrecalentamiento que luego se solucionó con una actualización de software, lo que hizo que los propietarios de nuevos dispositivos tuvieran la responsabilidad de descargar e instalar el parche.

¿Existen peligros?

Esta es una gran noticia para los consumidores que ya no tendrán que preocuparse por verificar las actualizaciones de corrección de errores de inmediato, pero el nuevo sistema también genera preocupaciones. Si Apple es capaz de desarrollar un dispositivo que puede encender un iPhone, instalar software y apagarlo nuevamente, ¿qué impedirá que alguien más replique el sistema?

Si bien indudablemente habrá fuertes medidas de seguridad para tratar de garantizar que no se abuse ni se copien tales sistemas, ningún sistema de este tipo es infalible. Es importante señalar, sin embargo, que Apple aún no ha dicho nada públicamente sobre este nuevo sistema de actualización, por lo que cualquier preocupación o elogio no puede ser más que especulación en este momento.