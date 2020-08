El nuevo Moto Razr llegará este 9 de setiembre | Fuente: RPP

La primera versión de teléfonos plegables generó tanto interés como dudas. En el caso de Motorola, la marca decidió lanzar un modelo inspirado en el mítico Moto Razr, pero la crítica y la competencia hicieron que el modelo desapareciera por completo del radar. Ahora, la compañía ha anunciado en redes un nuevo episodio de esta saga: en menos de un mes tendremos nuevo Motorola de pantalla flexible.

Un GIF publicado en redes de la marca añade la frase “getting ready to flip the smarpthone experience once again” para invitarnos este 9 de setiembre a un evento virtual de presentación. Los rumores compartidos previamente señalan que tendremos una versión 5G y algunos ajustes a la parte mecánica para el cierre de pantalla.

Otra de las novedades que se esperan para esta nueva generación de flip pone con pantalla flexible es la incorporación de un procesador Snapdragon 765, además de añadir 8GB de RAM y 256 de almacenamiento.

La reciente actualización del dispositivo a Android 10 mejoró la dinámica de uso y permitió la interacción con aplicaciones desde la pantalla externa. Para mantener la autonomía se espera que Motorola incremente la batería hasta los 2845 mAh.

Respecto a las cámaras, podríamos tener un mejor sistema para el lente principal y llegar a los 48 MP de resolución, mientras que el sensor delantero treparía hasta los 20 MP. Esperaremos hasta el anuncio oficial el 9 de setiembre para conocer más detalles.