Reseña del Xiaomi 13T: un nuevo desafiante a la gama alta de telefonía entre nosotros

Xiaomi es una marca que aprendió a aclarar su catálogo, por lo menos en las gamas alta que ya divide en dos sus lanzamientos anuales: los Xiaomi de alto rendimiento en la primera parte del año y la variante T en la segunda. Como es costumbre, la marca china le pone empeño a esta versión en este lado del mundo, aunque con una evidente ausencia que ya explicaremos y que, valgan verdades, no la notarías si no te lo hubiera dicho. ¿Vale la pena ir por el Xiaomi 13T? Esta es la opción de NIUSGEEK.

Xiaomi 13T: especificaciones técnicas

XIAOMI 13T "Meadow Green" DIMENSIONES 162.2 x 75.7 x 8.5 mm | 193 gramos PANTALLA AMOLED 6,67" 2712 x 1220 | 144 Hz | hasta 2600 nits | Gorilla Glass 5 OS Android 13 | MIUI 14 CPU MediaTek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) GPU | RAM Mali-G610 MC6 | 8 o 12GB + 4GB virtual ALMACENAMIENTO 256 GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC CÁMARA PRINCIPAL 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS CÁMARA UGA 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06", 1.12µm CÁMARA TELEFOTO 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x zoom óptico CÁMARA SELFIE 20 MP, f/2.2, 0.8µm CONECTIVIDAD 5G | WiFi6 | GPS | NFC | emisor IR | USB-C 2.0 AMULTIMEDIA Parlantes estéreo | 24-bit/192kHz audio | HDR10+ | Dolby Vision SEGURIDAD Sensor de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial | IP68 AUTONOMÍA 5000 mAh | 67W









Xiaomi 13T: un diseño más protegido

Debido a que no tuve en manos al Xiaomi 13 o su variante Pro, mi referencia es el 12T del año pasado. Frente a ese equipo, hay un salto drástico en diseño. Para empezar, damos un salto en protección con la certificación IP68 que este modelo finalmente incorpora, una de las deudas de Xiaomi frente al resto de competidores que ya manejan estas condiciones en el mismo segmento de mercado.

Más allá de eso, este equipo mantiene las líneas de diseño de gran parte de sus productos; aunque Xiaomi todavía tiene problemas para generar su identidad frente a otras marcas chinas que apuestan por diseños similares. Sin embargo, da gusto ver que Xiaomi añade acabados en otros materiales, un diferencial que la ayudará a “despegarse” de las demás.

La interacción con el hardware es la misma: botones de volumen sobre el bloqueo a la derecha del panel, emisor IR y micrófonos en la parte superior, y el puerto USB-C entre la bandeja nanoSIM y uno de los dos parlantes del equipo viviendo juntos en el borde inferior del borde plástico con acabado aluminizado. En la tapa trasera se aloja el arreglo cuadrado de tres cámaras que contrasta en color con la base de vidrio curvado.

Xiaomi 13T: una pantalla mejor, finalmente

El año pasado, el 12T nos sorprendió con un retroceso inexplicable de nits, pero ahora tenemos dos atributos que mejoran la experiencia de uso de este AMOLED de 6,67 pulgadas, la “medida oficial de Xiaomi” en paneles.

En primer lugar, se incrementa la tasa de refresco de 120 a 144 hercios, algo imperceptible entre ambas medidas, pero un salto que se agradece si vienes de 60 o 90 hercios. El otro punto destacado es la mejor luminosidad en nits: hasta 2600 bajo el sol directo o hasta 1200 en promedio, mejorando los 900 nits que nos entregaba el 12T.

La pantalla reacciona bien al tacto y a los gestos sobre pantalla, y la calidad de los colores anda bien para contenido y notificaciones, gracias a su AOD. En términos simples, el panel anda bien y dentro de lo que uno espera. Lo que sí he notado es que la mica que protege el panel frontal se desprende demasiado rápido, así que procura conseguir un repuesto cuando puedas.

Xiaomi 13T: MIUI y sus bugs

El 13T añade MIUI 14, la nueva versión de su longeva capa personalizada sobre Android – Android 13 en este caso -, y que ahora luce un poco más ordenada que otras aproximaciones de Xiaomi a las líneas guía de Google. De buenas a primeras, todo parece más fluido en cambios y aparición de elementos, y el sistema se ve más estable.

Sin embargo, no es un software libre de errores y reincidencias que ya hemos criticado en otras reseñas. La primera, y la más antigua, es la insistencia con las notificaciones de seguridad con uno o hasta dos timer de 10 segundos y que, valgan verdades, son una fricción innecesaria. La nueva es un bug inesperado que esconde las letras blancas de la barra superior cuando tenemos un fondo blanco. La hora, el nivel de batería y los indicadores de sistema no tienen contraste automático para ese entorno.

Más allá de los elementos estéticos y este “bug”, no hay un salto en términos de herramientas adicionales de control o nuevas funciones. Ya MIUI había madurado bastante en esos términos como para esperar algo realmente nuevo, así que todo bien y controlado en ese punto. Lo bueno es que este equipo ya entra dentro de la promesa de Xiaomi para actualizaciones de OS por 4 años y parches de seguridad por 5 años, una sana estrategia de fidelización que beneficia al usuario.

Xiaomi 13T: ¿No hay Leica? No hay problema

Entiendo que haya muuuuuuuucha fanfarria sobre la ausencia del nombre “Leica” sobre el lomo del arreglo de cámaras. En cierto modo, lo entiendo, tras haber convivido con el binomio “Huawei / Leica” por años. Sin embargo, ya habíamos explicado que no es un tema de reducción de componentes, sino de licencias para el uso de la marca en algunos lugares del mundo, incluyendo Latinoamérica. Eso, sumado al hecho de que el año pasado ya teníamos un buen sistema de cámaras en el 12T, no debería ser preocupación o provocar “pucheros puristas” entre los innecesarios descontentos, los que seguramente andan fijándose también en el paso de 108 a 50 MP.

El sensor principal es muy luminoso, y realmente hace un trabajo tremendo con el bokeh y la exposición en automático. De hecho, Xiaomi logra optimizar el ingreso de luz en condiciones adversas en este sensor Sony IMX 707, mejorando la estabilidad de color y contraste. Lo único que podría objetar es la presencia de un leve flare en ciertos momentos.

El lente gran angular ya es capaz de grabar a 60 cuadros por segundo, y es bastante esforzado para emparejar el color del lente principal. De noche, se porta mejor que el del año pasado, pero cae cuando grabamos a 60 fps en la noche.

El lente teleobjetivo de 2X va bien, y permite ampliar la imagen sin añadir distorsión ni degradar el producto final.

En el caso de la selfie, el lente es bastante cumplidor, aunque si sufre un poco cuando hay poca luz al grabar video.

Ya que entramos al tema de video, el 13T es capaz de grabar en LOG – video decolorizado -, pero también permite añadir un LUT o calibración de color preseteado a nuestro video y grabar todo con ese perfil de color. En temas de video, te dejo el clip de mi prueba que compartí en mi canal de YouTube:

Ante las críticas respecto a la ausencia de Leica como sello, solo puedo decir que no veo un teléfono debilitado ante esta ausencia, sino un sistema confiable y de buen rendimiento. Evidentemente tiene problemas al momento de aplicar zoom y no añade un modo macro desde el lente UGA, pero es solvente y de buen shooter.

Xiaomi 13T: un rendimiento parejo

El equipo lleva el MediaTek Dimensity 8200 Ultra, un procesador eficiente que, pese a tener mayor nomenclatura, performa menos que el 8100 en multi core. Ahora, si no te hubiese dicho esto, probablemente no lo habrías notado nunca. Si revisas la reseña del 2022, verás que este 8200U se porta mejor en single core, y que el trabajo de multitarea tiene un leve “fade in” a las apps. Sin embargo, las 12GB de RAM y los 256GB de almacenamiento nos dan absoluta libertad para lo que queramos.

En conectividad, no he tenido mayor problema en redes 5G, con el mismo desempeño que tengo cerca de casa – 250 mbps suele ser mi tope en el barrio -, así como con redes WiFI 5 y 6. Para periféricos, he tenido mínimos cortes con los Sony WF-1000XM5 y los Bose QC II, así como con el Huawei Watch GT4 que tengo a prueba en estos días. Todo muy estable.

Para la multimedia, no hay detalle incorrecto en esto: buena calidad de colores, sonido estéreo, compatibilidad con HDR10 y reproducción sin hipos. Eso sí, el sonido de los parlantes puede ser un poco agudo para algunos, en comparación con el Samsung A54 o el Oppo Reno10. Más allá de eso, todo bien en ese punto.

La seguridad va sin sobresaltos, con un sensor de huellas óptico bajo pantalla y reconocimiento facial veloz. Los parches de seguridad están actualizados hasta septiembre del 2023 y el equipo debería tener algunos años con updates – no me sorprendería ver MIUI 15 acá, antes de HyperOS -, así que hablamos de un dispositivo que puede acompañarte algunos años más.

Xiaomi 13T: hablemos de la autonomía

Me parece curioso el dato. Como sabes, suelo recibir equipos que llegan de manera previa al país – homologados, por cierto – y que sirven específicamente para reseña o pruebas de servicio. Al parecer, esta unidad llegó con un problema en software de batería, y suelo tener una vida bastante menor al promedio: hablo de morir tras casi 12 horas de uso y pocas horas de pantalla. Lo digo porque pregunté a colegas que también tienen a prueba el equipo, y no han tenido problema alguno.

Afortunadamente, tenemos un cargador de 67W – una pena, porque el del año pasado era de 120W - para estos 5000 mAh de carga, un proceso que nos deja con batería a tope desde cero en 47 minutos. Debido a que no me quedaré con el equipo, sin embargo, no puedo determinar la salud a largo plazo, así que me cuentas.

Xiaomi 13T ¿Vale la pena?

Más allá del atractivo bundle local con Smart Band 8, creo que es un buen salto si ya pasas de un Redmi Note 12 regular o un Xiaomi 11T. Ganas en todo, incluyendo la certificación IP68 y Android 13 con 5 actualizaciones. Fuera de eso, ganas un estupendo sensor para noche, una buena pantalla de alta tasa de refresco y un software más nuevo. Frente a la competencia, yo me iría por él por encima del Honor 90, el saliente Moto Edge 30 Fusion o el propio Galaxy A54, aunque sí lo pensaría frente a gama alta del 2022 – el S22 de Samsung y el Xiaomi 12 Pro ya están cerca a ese rango de precios -. SI no hay chance, ve por el 13T.

* Equipo cedido a préstamo por Xiaomi Perú desde el 25 de setiembre hasta la publicación de la reseña. Precio en el mercado peruano: 2199 soles en tiendas online.