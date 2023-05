Star Wars: ¿Es este el SSD soñado para los fans de la franquicia?

May The 4th Be With You! Aprovechamos esta fecha especial para reseñar el SSD NVMe Lightsaber Collection de Seagate, pensado especialmente en los fans de Star Wars.

Diseño: lo más importante

Este no es un SSD NVMe común. El Lightsaber Collection de Seagate está inspirado en “Star Wars: A New Hope”, la película que arrancó en 1977 la aclamada franquicia.

La caja y el SSD NVMe con el disipador de Luke Skywalker instalado.Fuente: RPP

Un detalle al abrir la caja del SSD NVMe.Fuente: RPP

El SSD NVMe con el disipador de Luke Skywalker.Fuente: RPP

El NVMe SSD es una edición especial de los Firecuda de Seagate.Fuente: RPP

Acompañando el SSD NVMe, Seagate incluye tres opciones de disipador de calor, representando a Obi-Wan Kenobi, Darth Vader y Luke Skywalker. Estos se pueden instalar utilizando un destornillador.

En uno de sus extremos el SSD NVMe tiene un conector RGB, el que tendrás que conectar a un cabezal de este tipo en la placa madre.

Procura elegir un slot NVMe que permita mostrar el diseño. Si tienes una tarjeta de video, sería ideal uno que esté encima de ella en tu PC.

Rendimiento: bueno

Usando una placa madre AsRock X670-E Taichi, logramos lecturas y escrituras que sobrepasan los 6,400 MB/s.

Los disipadores hacen muy bien su trabajo, manteniendo temperaturas bajas (alrededor de los 31°C).

¿Vale la pena el SSD NVMe Lightsaber Collection de Seagate?

¿Eres fanático de Star Wars y tienes cómo exhibirlo? Por supuesto. No es el SSD NVMe PCIe Gen 4 más rápido que hemos probado, pero se lleva todos los premios en el estilo, que es la mayor razón por la que adquirirías un artículo de edición especial como este.