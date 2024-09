Polémica tendencia viral de comer tierra en TikTok: ¿cuáles son los riesgos para la salud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

TikTok es conocida por popularizar tendencias, algunas más extrañas que otras. La última moda que ha capturado la atención de millones de usuarios es tan peligrosa como desconcertante: comer tierra. Estos creadores de contenido, autodenominados 'crunchers', mastican y comen tierra y arcilla, asegurando que "trae beneficios para la salud".

Lo más preocupante es que esta tendencia va más allá de la pantalla. Aprovechando la viralidad, se está comercializando 'tierra comestible' a través de plataformas como Etsy, Amazon o eBay, con precios que van desde los 38 a los 100 dólares. Los vendedores promocionan arcilla en polvo o trozos, atribuyéndole propiedades "antienvejecimiento", capacidad para "destapar los poros" e incluso para "combatir la obesidad".

Un riesgo para la salud promovido en redes sociales

Sin embargo, los expertos advierten que esta práctica, lejos de ser beneficiosa, es altamente peligrosa. Comer tierra, ya sea obtenida de un jardín o comprada online, expone al cuerpo a una serie de riesgos para la salud.

Bacterias, metales pesados y parásitos: La tierra puede contener bacterias dañinas, metales pesados como el plomo, y parásitos que pueden causar infecciones intestinales, obstrucciones e incluso envenenamiento.

La tierra puede contener bacterias dañinas, metales pesados como el plomo, y parásitos que pueden causar infecciones intestinales, obstrucciones e incluso envenenamiento. Deficiencias nutricionales: Si bien algunos argumentan que comer tierra puede aportar minerales, la realidad es que no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. De hecho, la tierra no aporta los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita, lo que a largo plazo puede derivar en deficiencias nutricionales graves.

Si bien algunos argumentan que comer tierra puede aportar minerales, la realidad es que no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. De hecho, la tierra no aporta los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita, lo que a largo plazo puede derivar en deficiencias nutricionales graves. Trastornos alimentarios: La geofagia, el término médico para el consumo de tierra, se considera un trastorno de la conducta alimentaria llamado 'pica'. Este trastorno, que también puede manifestarse con el consumo de otras sustancias no nutritivas como tiza o papel, puede ser síntoma de problemas de salud subyacentes y requiere atención profesional.

Es crucial recordar que TikTok no es una fuente confiable de información médica. Si bien algunos 'crunchers' aseguran haber experimentado mejoras en su salud, no hay estudios científicos que respalden estas afirmaciones. Los supuestos beneficios de comer tierra no son más que mitos populares por la desinformación en redes sociales.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis