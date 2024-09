¿Las bebidas muy calientes o muy frías pueden ser perjudiciales para la salud?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El doctor Elmer Huerta, asesor médico de RPP, dijo en el programa Encendidos que, desde el punto de vista científico, no hay evidencia de que las bebidas frías generen problemas de salud, excepto cuando se tratan de bebidas muy heladas, que sí podrían desencadenar hipo en ciertas personas sensibles.



"El hipo se puede desencadenar por tomar una bebida sumamente fría. Recordemos que la bebida baja por el esófago y si el esófago se enfría mucho, el nervio frénico (que es el que gobierna el diafragma) se puede irritar y eso nos puede provocar contracciones del diafragma y generar el hipo, pero daño en salud, no", explicó el doctor en RPP.



No obstante, en cuanto a las bebidas calientes sí está abierta la discusión entre los científicos. Hay varios estudios que indican que sí es perjudicial para la salud, pero hay otros que cuestionan dicha afirmación. "Hay varios estudios de la China, Irán y Sudamérica que hablan que las personas que toman bebidas sumamente calientes, como el té, el mate y el café, van a irritar el esófago y eso puede producir uno de los dos tipos de cáncer que sufre este órgano, que es el cáncer escamoso del esófago", indicó el especialista.

Salud No hay evidencia de que las bebidas frías generen problemas de salud, dice Elmer Huerta

"Hablando de estudios científicos publicados y hechos relacionados con el frío y enfermedad, no hay ninguno realmente; en relación al calor, sí. Las bebidas sumamente calientes pueden estar relacionadas al cáncer de esófago", añadió.

En ese aspecto, la recomendación del doctor Elmer Huerta es que las personas eviten tomar bebidas sumamente calientes para evitar posibles daños en el organismo. "Si les gusta el café o el té muy caliente, traten de que se enfríe un poco antes de que lo puedan consumir por esta duda entorno al cáncer de esófago", mencionó.



El asesor médico también dijo en el programa Encendidos que no hay evidencia científica que sostenga que tomar una infusión muy caliente ayude a disolver la grasa de las comidas. "(En tu estómago) hay unas lipasas que se llaman enzimas, que son super poderosas, que no necesitan de ningún alcohol ni nada (para bajar la grasa). Esas lipasas y enzimas que tienes en tu estómago o en tu intestino van a dar cuenta de todo lo que has comido", señaló Huerta.

Salud Las bebidas sumamente calientes pueden estar relacionadas con el cáncer de esófago, dice experto

No hay evidencia de que las bebidas frías generen problemas de salud, excepto cuando son muy heladas | Fuente: RPP