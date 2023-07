Samsung quiere que uses sus nuevas Galaxy Tab S9 cerca de la piscina: sus tablets ya tienen IP68

La estrategia de Samsung en el mercado de tablets es más transparente respecto a la periodicidad de sus nuevos productos: cada año y medio, hay una nueva generación. Y el timing es estupendo, no solo porque así no atiborran un mercado que no crece a “ritmos de smartphone”, sino que se dan un tiempo para incluir mejoras consistentes entre cada generación. Así, hemos tenido una secuencia desde mitad de 2020, inicios de 2022 y mitad del 2023 para las Tab S que, afortunadamente, han sabido madurar. Ahora, en Seúl, Samsung presenta una nueva generación de pantallas grandes con solvencia: estas son las Tab S9, S9 Plus y S9 Ultra.

¿Qué tienen en común? Varias cosas. Para empezar, todas llevan una certificación IP68 que las protege del agua, tal y como ocurre con los teléfonos. Podrás pensar que es un asunto menor, pero para los padres de familia que buscan un equipo familiar que resista líquidos, esto es estupendo. Además, los tres modelos añaden paneles AMOLED dinámicos con tasas de refresco de hasta 120 hercios, y 4 parlantes en los bordes trabajados por AKG.

Otro detalle en común es la integración del procesador de Qualcomm más poderoso hasta ahora: el Snapdragon 8 Gen 2. Esto potencia gran parte de las tareas que el equipo es capaz de resolver, como la integración con el teléfono de manera inalámbrica, la conectividad 5G o WiFi6, el modo DeX integrado, la carga del SPen en dos direcciones y las opciones de colaboración multiusuario en una sesión de Google Meet.

En el caso de las diferencias, pues se establecen en el tamaño, la cantidad de cámaras y la capacidad interna. Si bien la S9 – de 11 pulgadas -, la S9 Plus - de 12,4 pulgadas – y la S9 Ultra – de 14,6 pulgadas – son similares en diseño, el peso es un diferencial a considerar (498, 581 y 732 gramos, respectivamente), incluso en el modelo con conexión a redes 5G (500, 586 y 737 gramos, respectivamente).

Además, la combinación de almacenamiento y RAM entre el modelo S9 (8GB de RAM con 128 o 256GB), el S9 Plus (12GB de RAM con 256 o 512GB) y el S9 Ultra (12 o 16GB de RAM con 256, 512 o 1024GB) sugieren un diferencial en la manera en que el equipo está preparado para grandes flujos de datos.

Las cámaras y la batería también juegan en esta división. El sensor principal de 13MP en la parte trasera y uno de 12 MP como selfie aparecen en los tres equipos, aunque los modelos Plus y Ultra incorporan un gran angular de 8 MP en la espalda. Para la selfie, solo el modelo Ultra añade una cámara secundaria de 12 MP para mejorar la profundidad en las llamadas.

Ya cuando nos enfocamos en la autonomía, se asignan 8400 mAh al S9, 10,090 mAh al Plus y hasta 11200 mAh en el equipo Ultra. Con estas especificaciones, y las múltiples condiciones que añaden estos dispositivos, la apuesta en el mundo de las tablets por parte de Samsung es alta. Estos tres equipos estarán disponibles en nuestro país, así como el resto del catálogo anunciado por la marca aquí en Seúl.