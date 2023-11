Elon Musk maldijo a Mark Zuckerberg cuando firmó el acuerdo de Twitter

Elon Musk gritó burlas contra Mark Zuckerberg al momento de firmar el acuerdo de compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, reveló Ben Mezrich, autor del libro Breaking Twitter: Elon Musk and the Most Controversial Corporate Takeover in History.

El literato documentó todo el proceso de adquisición de la red social por parte de Musk y cita a diversos empleados tanto de Twitter como confidentes del magnate.

Los segundos de oro

En conversaciones en el podcast On With Kara Swisher, el autor señaló que lo primero que hizo Musk cuando compró la red social fue gritar “¡Que se jo** Zuck!” en repetidas oportunidades.

Según Mezrich, Musk "definitivamente ve" a Zuckerberg como un rival, pero es una "persona de control mucho más dictatorial que Mark".

El libro, publicado esta semana, documenta el costo emocional que Twitter tuvo en Musk. Afirma que la adquisición y la posterior reacción tuvieron un grave impacto en la salud y la reputación del multimillonario.

Mezrich citó varios incidentes que llevaron a una "espiral" emocional para el CEO de Tesla, incluido el abucheo en un programa de comedia de Dave Chappelle y el ataque a un automóvil en el que viajaba su hijo.

Rivalidad de años

Elon Musk y Mark Zuckerberg son rivales en muchos sentidos. El último campo es el de las redes sociales, pero incluso el que se hayan retado a pelearse en una jaula de acero no debe sorprende debido a su extenso historial de pujas que se han lanzado mediáticamente.

Elon Musk y Mark Zuckerberg empezaron a lanzarse indirectas y otras más directas en 2016, cuando un cohete Falcon 9 de SpaceX explotó y destruyó un satélite AMOS-6 que Facebook había encargado.

Luego, Zuckerberg difirió en 2017 sobre las opiniones de Musk al respecto de la inteligencia artificial, dando una perspectiva “positiva” sobre el desarrollo de este campo. “Creo que las personas que son detractoras o tratan de crear escenarios apocalípticos... No las entiendo. Es negativo y, de alguna manera, creo que es bastante irresponsable".

Musk pidió a los usuarios en 2020 “eliminar Facebook de sus celulares”. También culpó a la red social de alentar a los disturbios del Asalto al Capitolio.