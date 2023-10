Elon Musk afirma que los usuarios de X (Twitter) no necesitarán de bancos en 2024

Elon Musk está intentando crear un futuro en el que los usuarios de X (Twitter) puedan utilizar la plataforma durante toda su vida financiera.

De acuerdo con The Verge, Musk dijo a los empleados en una reunión para celebrar el primer año de la nueva administración que el plan es implementar la función en 2024.

Bancos no, X sí

El plan del magnate y la CEO Linda Yaccarino es que los usuarios puedan realizar pagos, transferencias y guardar su dinero en la propia X.

“Cuando digo pagos, en realidad me refiero a toda la vida financiera de alguien”, dijo Musk en la reunión. “Si se trata de dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es solo enviarle 20 dólares a un amigo. Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria”.

Yaccarino aseguró que esto será “una oportunidad completa” en 2024. “Me sorprendería si no la implementamos para fines del próximo año”, señaló Musk.

Para poder hacerlo realidad, X está tramitando múltiples licencias a lo largo de todo Estados Unidos. La compañía ya tiene licencias para transmisión de dinero o servicios monetarios en nueve estados, según el Sistema Nacional de Licencias Hipotecarias.

Una historia que viene desde hace años

El deseo de Musk de expandir el componente financiero de X coincide con su ambición previamente establecida de convertirla en “la aplicación de todo”, anunciada cuando cambió el nombre de la plataforma en julio.

Anteriormente, dijo que la plataforma ofrecería cuentas del mercado monetario de alto rendimiento, tarjetas de débito, cheques y servicios de préstamos, con el objetivo de permitir a los usuarios "enviar dinero a cualquier parte del mundo al instante y en tiempo real".

Sin embargo, Musk enfrenta grandes desafíos para llegar allí. Una de ellas es convencer a la gente de por qué necesitan una plataforma de este tipo. Además, con todas las decisiones polémicas que ha tomado en el primer año frente a Twitter, lograr que las personas confíen en X para brindar toda su vida financiera será más que complicado.