Threads impondrá límite de visualización de hilos como en Twitter: Elon Musk habla al respecto

Las alternativas a Twitter están sufriendo de medidas que alejaron a los usuarios de Twitter. Threads, la app de Meta, anunció que limitará el número de visualizaciones de hilos que los usuarios podrán leer en la plataforma al día.

La medida fue anunciada por el CEO de Instagram, Adam Mosseri, quien le ha echado la culpa al spam de esta nueva restricción. Y claro, el siempre polémico Elon Musk ha hablado al respecto.

Límites en Threads

Mosseri escribió en su perfil de Threads.

“Los ataques de spam se han incrementado, por lo que tendremos que ser más estrictos en cosas como los límites de frecuencia, lo que significará una mayor limitación involuntaria de personas activas (falsos positivos). Si se ve afectado por esas protecciones, háganoslo saber”, señaló en su cuenta.

En esta misma publicación, algunos usuarios hicieron hincapié en que esta medida se parecía “demasiado” a la de Twitter al limitar la visualización de tuits a solo 600 publicaciones al día para sus usuarios gratuitos y 10 veces más los suscritos a Twitter Blue.

Otros usuarios mostraron su malestar por estas restricciones.

“Los límites de la tasa ya son restrictivos. Me gusta microgestionar mis seguidores, y no puedo hacerlo porque tu tasa limita la visualización de seguidores en los perfiles de las personas. Debe encontrar otra forma de combatir el spam o mostrarlo directamente en los perfiles de las personas si nos siguen”, escribió un seguidor.

Aunque también hay quienes agradecieron por este actuar.

“Copia”

Elon Musk, dueño de Twitter, reaccionó rápidamente a esta medida: se rió y aseguró que era “una copia”.

Posteriormente, tildó de “opresivo” el actuar de Mosseri.

Seems oppressive — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2023

Twitter hizo un anuncio similar al de Mosseri argumentando que las empresas de inteligencia artificial entrenaban sus sistemas mediante el raspado de datos de los usuarios de las redes sociales. Limitando la visualización, las IA iban a “aprender menos”.

Inicialmente, Twitter permitía a los usuarios pagos acceder a hasta 6 mil publicaciones por día, mientras que los usuarios no verificados estaban restringidos a 600 publicaciones. Sin embargo, más adelante, se ajustaron los límites, permitiendo que las cuentas verificadas vean hasta 10 mil publicaciones, las cuentas no verificadas vean 1000 publicaciones y las cuentas nuevas no verificadas accedan a 500 publicaciones.

Este movimiento en particular aceleró la salida de Threads al mercado, quien llegó a iOS y Android a solo 3 días de esta polémica.

Extraoficialmente, se ha señalado que Musk ha dejado que estas reglas pasen al olvido. En los primeros días, era común ver que “se llegó al límite de visualizaciones de tuis al día”. Ahora dicho mensaje no vuelve a aparecer más.

Threads se lanzó como “una versión amigable” de Twitter. Alcanzó en sus primeros cinco días la suma de 100 millones de usuarios, cifra que luego creció lentamente hasta los 150 millones en menos de dos semanas.