¿Qué hacer si te hackearon tu cuenta de WhatsApp?

Conoce qué hacer si fuiste víctima del hackeo de tu cuenta de WhatsApp
por Redacción RPP

Conoce cómo identificar si fuiste víctima del hackeo de tu cuenta de WhatsApp y los pasos para recuperarla.

WhatsApp se ha convertido en una plataforma utilizada habitualmente para millones de personas. Si bien su uso no solo se limita a enviar mensajes, los ciberdelincuentes han logrado sacar provecho para utilizarlo con fines criminalísticos y apoderarse de tu cuenta, por ejemplo. ¿Qué hacer en caso seas víctima de hackeo? Conoce los detalles.

Si detectas actividad sospechosa dentro de tu cuenta de WhatsApp, pero desconoces si se debe a un robo de tu cuenta, te comentamos algunas de las indicaciones que brinda la plataforma de Meta.

¿Cómo saber si te hackean tu cuenta de WhatsApp?

Son varias las maneras para que los usuarios reconozcan si su cuenta de WhatsApp fue vulnerada por ciberdelincuente. Entre las acciones sospechosas que te darán indicios se encuentran:

  • Tu sesión de WhatsApp se puede haber cerrado de manera inesperada tanto en tu celular como en otro dispositivo y Meta te puede requerir la verificación de tu número
  • Pueden aparecer mensajes o fotos extrañas en conversaciones con otros usuarios de WhatsApp que no has enviado bajo tu consentimiento
  • Tu cuenta puede sufrir modificaciones que no recuerdas haber realizado: puede ser tanto en tu foto de perfil, estado o nombre sin tu consentimiento
  • Si tienes activada la visualización de tu estado en WhatsApp y varios de tus contactos te ven conectado en un horario inusual, verifica con alguna persona de confianza la autenticidad de ello
Identifica si fuiste víctima de hackeo en tu WhatsApp
¿Qué consejos considerar si te hackean y cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp?

WhatsApp brinda una serie de recomendaciones para las personas que hayan sufrido la vulneración de su cuenta:

  • Elimina la aplicación de WhatsApp y reinstálala
  • Aplica el procedimiento de la Verificación en dos pasos de tu cuenta de WhatsApp: accede a Ajustes, Cuenta, Verificación en dos Pasos y coloca una clave de 6 dígitos.
  • Informa a tus contactos en caso de que los ciberdelincuentes hayan solicitado dinero y coméntales que no fuiste el autor de dichos mensajes.

¿Cómo prevenir futuros hackeos de tu cuenta de WhatsApp?

Para evitar posibles nuevos hackeos de tu cuenta de WhatsApp, dicha aplicación comparte un listado de pasos preventivos:

  • Activa la verificación en dos pasos y proporciona una dirección de correo electrónico en caso de que olvides tu PIN.
  • No compartas códigos de verificación
  • Desconfía de mensajes que te pidan códigos, contraseñas o accesos.
  • Verifica con frecuencia las sesiones activas en WhatsApp Web desde:
     Ajustes > Dispositivos vinculados.
  • Si recibes correos electrónicos no solicitados para restablecer tu PIN de verificación en dos pasos o tu código de registro, no hagas clic en ningún enlace
WhatsApp ciberdelincuentes hackeo apps

