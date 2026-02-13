¿Qué hacer si te hackearon tu cuenta de WhatsApp?

Conoce cómo identificar si fuiste víctima del hackeo de tu cuenta de WhatsApp y los pasos para recuperarla.

WhatsApp se ha convertido en una plataforma utilizada habitualmente para millones de personas. Si bien su uso no solo se limita a enviar mensajes, los ciberdelincuentes han logrado sacar provecho para utilizarlo con fines criminalísticos y apoderarse de tu cuenta, por ejemplo. ¿Qué hacer en caso seas víctima de hackeo? Conoce los detalles.

Si detectas actividad sospechosa dentro de tu cuenta de WhatsApp, pero desconoces si se debe a un robo de tu cuenta, te comentamos algunas de las indicaciones que brinda la plataforma de Meta.

¿Cómo saber si te hackean tu cuenta de WhatsApp?

Son varias las maneras para que los usuarios reconozcan si su cuenta de WhatsApp fue vulnerada por ciberdelincuente. Entre las acciones sospechosas que te darán indicios se encuentran: