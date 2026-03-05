Paul Michael afirma "amar" a los hijos de Pamela López y Christian Cueva: "Con él no tengo problema"

Paul Michael se sinceró sobre la relación que tiene con los hijos de su actual pareja, Pamela López. El cantante de salsa señaló que "los ama". Además, mencionó que "no tiene problemas" en tratar al futbolista Christian Cueva, padre de los hijos de López.

Fue ante las cámaras del programa Préndete, que el artista de 28 años, quien recientemente anunció su regreso a la orquesta Combinación de la Habana, reveló que quiere a los hijos de la trujillana con 'Aladino'. "Es el papá de los hijos de Pamela (López) y yo, a ellos, los amo mucho", expresó.

Del mismo modo, señaló que espera algún día encontrarse con Christian Cueva, pues considera que pronto tendrán que tratarse al ser la actual pareja de Pamela López.

"En algún momento ellos van a solucionar sus problemas. En algún momento, él tendrá que conocerme, verme, porque yo voy a estar con ella (Pamela López). Con él no tengo problemas", aseveró.

En los últimos meses, Paul Michael se mostró muy cercano a los hijos de Pamela López. En redes sociales, se ven fotos de los dos junto a los pequeños en algunos viajes al interior del país que hicieron a Ica y Trujillo.