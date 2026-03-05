Últimas Noticias
Paul Michael afirma "amar" a los hijos de Pamela López y Christian Cueva: "Con él no tengo problema"

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Por otro lado, Paul Michael consideró que Christian Cueva y Pamela López "en algún momento solucionarán sus problemas". "Yo voy a estar con ella", expresó el cantante.

Paul Michael se sinceró sobre la relación que tiene con los hijos de su actual pareja, Pamela López. El cantante de salsa señaló que "los ama". Además, mencionó que "no tiene problemas" en tratar al futbolista Christian Cueva, padre de los hijos de López.

Fue ante las cámaras del programa Préndete, que el artista de 28 años, quien recientemente anunció su regreso a la orquesta Combinación de la Habana, reveló que quiere a los hijos de la trujillana con 'Aladino'. "Es el papá de los hijos de Pamela (López) y yo, a ellos, los amo mucho", expresó.

Del mismo modo, señaló que espera algún día encontrarse con Christian Cueva, pues considera que pronto tendrán que tratarse al ser la actual pareja de Pamela López.

"En algún momento ellos van a solucionar sus problemas. En algún momento, él tendrá que conocerme, verme, porque yo voy a estar con ella (Pamela López). Con él no tengo problemas", aseveró.

En los últimos meses, Paul Michael se mostró muy cercano a los hijos de Pamela López. En redes sociales, se ven fotos de los dos junto a los pequeños en algunos viajes al interior del país que hicieron a Ica y Trujillo.

Paul Michael considera que Christian Cueva debe tomar "clases de canto con urgencia"

Paul Michael opinó sobre el lado musical de Christian Cueva. La actual pareja de Pamela López no dudó en referirse al popular ‘Aladino’ y su faceta como cantante en temas de cumbia lanzados por Pamela Franco.

Fue en una entrevista en el podcast del presentador de América Hoy, Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, que Paul Michael fue consultado “a quién mandaría con urgencia a clases de canto”. En seguida, se mostraron tres imágenes de conocidos personajes: Christian Cueva, Pamela Franco y Marisol.

Es así como Pamela López, esposa de Cueva, se dirigió a su pareja para darle una idea de a quién elegir. Luego de hablar brevemente con la empresaria, Paul Michael señaló: “¡Qué rápido me mandó el mensaje! No es nada personal, no es nada personal. (Pero yo elegiría) a Christian Cueva”.

Es así como ambos desataron la risa de Giselo, quien enseguida se puso a cantar, junto con el mismo Paul Michael, el tema Cervecero que fue relanzado meses atrás por Pamela Franco y Christian Cueva, quien participa en los coros y parte de las estrofas de la canción. ¿Le enseñará a cantar? Veremos.

Paul Michael regresó a Combinación de la Habana tras casi un año

Paul Michael regresó a Combinación de la Habana. El cantante y actual pareja de Pamela López volvió a la orquesta de salsa a casi un año de su sorpresiva salida para dedicarse a sus proyectos como solista.

Fue el último sábado que la agrupación musical compartió en sus redes sociales el retorno de Paul Michael con un anuncio que alegró a miles de sus seguidores.

"Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense porque esto recién comienza", señaló el grupo de salsa conocido también como 'La orquesta de la selección'.

Es así como Paul Michael cantará junto con la agrupación compuesta por Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés, director general y Eugenio Rodríguez, director musical.

Del mismo modo, el propio Michael comentó la publicación de Combinación de la Habana anunciando su regreso. "Vamos por la revancha (…) La combi", expresó el músico de 28 años.

Asimismo, Combinación de la Habana difundió en YouTube y demás plataformas digitales, su canción Perdóname con el videoclip musical protagonizando por Paul Michael.

