WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde fines de febrero 2026: ¿Cuál es la lista completa?

WhatsApp dejará de funcionar en diferentes smartphones a fines de febrero 2026 por tener versiones muy desactualizadas.
WhatsApp dejará de funcionar en diferentes smartphones a fines de febrero 2026 por tener versiones muy desactualizadas. | Fuente: WhatsApp
por Redacción RPP

Conoce las versiones de los sistemas operativos de Android y de iOS que ya no cumplirán con los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento de la app de WhatsApp en sus smartphones.

Como ocurre cada mes, la aplicación de mensajería WhatsApp actualiza sus requisitos técnicos y, con ello, limita la compatibilidad de funcionamiento en algunos celulares que posean sistema operativo Android o iOS. ¿Cuáles se verán afectados a finales de febrero del 2026? Conoce los detalles.

Meta dio a conocer que la actualización tiene que ver con la necesidad de asegurar el funcionamiento más estable y seguro de la plataforma de WhatsApp para las recientes versiones de sistemas operativos.

Así, esta actualización limitará el funcionamiento de WhatsApp a celulares con sistema Android OS 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores. Por lo tanto, miles de usuarios se verán afectados con esta modificación, dado que sus celulares podrían no tener compatibilidad con esta app.

¿En qué celulares ya no funcionará WhatsApp desde fines de febrero 2026?

Con este cambio, los celulares que tengan el sistema operativo Android 4.4 KitKat, Android 4.3 Jelly Bean, Android 4.2, Android 4.1 y/o versiones anteriores se verán afectados y sin la posibilidad de actualizarse en WhatsApp. Entre algunos de los smartphones que quedarán sin el funcionamiento de WhatsApp son:


  • Samsung Galaxy S4 mini
  • Samsung Galaxy S3
  • Sony Xperia M
  • LG Optimus L7 II
  • Motorola Moto E (1.ª generación)
Celulares que no podrán usar WhatsApp desde finales de febrero 2026
Celulares que no podrán usar WhatsApp desde finales de febrero 2026 | Fuente: EFE Servicios

¿En qué celulares de Apple ya no funciona WhatsApp desde fines de febrero 2026?

Los celulares de Android no son los únicos que se verán afectados con esta actualización de Meta, ya que también diversos smartphones de Apple tendrán que cumplir ciertos requisitos técnicos para su correcto funcionamiento. Así, solo tendrán disponible esta app aquellos con versión iOS 15.1 o posterior (modelos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y anteriores ya no serán compatibles con la aplicación).

