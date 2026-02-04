WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares desde fines de febrero 2026: ¿Cuál es la lista completa?

Conoce las versiones de los sistemas operativos de Android y de iOS que ya no cumplirán con los requisitos mínimos para el correcto funcionamiento de la app de WhatsApp en sus smartphones.

Como ocurre cada mes, la aplicación de mensajería WhatsApp actualiza sus requisitos técnicos y, con ello, limita la compatibilidad de funcionamiento en algunos celulares que posean sistema operativo Android o iOS. ¿Cuáles se verán afectados a finales de febrero del 2026? Conoce los detalles.

Meta dio a conocer que la actualización tiene que ver con la necesidad de asegurar el funcionamiento más estable y seguro de la plataforma de WhatsApp para las recientes versiones de sistemas operativos.

Así, esta actualización limitará el funcionamiento de WhatsApp a celulares con sistema Android OS 5.0 (Lollipop) o versiones posteriores. Por lo tanto, miles de usuarios se verán afectados con esta modificación, dado que sus celulares podrían no tener compatibilidad con esta app.

¿En qué celulares ya no funcionará WhatsApp desde fines de febrero 2026?

Con este cambio, los celulares que tengan el sistema operativo Android 4.4 KitKat, Android 4.3 Jelly Bean, Android 4.2, Android 4.1 y/o versiones anteriores se verán afectados y sin la posibilidad de actualizarse en WhatsApp. Entre algunos de los smartphones que quedarán sin el funcionamiento de WhatsApp son: