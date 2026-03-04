Cienciano vs. Melgar: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano vs. Melgar se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido válido por la ronda preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

En la tienda de Cienciano llegan con la motivación de ser el único club peruano en ser campeón de la Sudamericana. Lograron la hazaña en la temporada 2003 al vencer a River Plate en la gran final, aunque ahora no la tiene nada fácil para meterse a la fase de grupos porque al frente tiene al FBC Melgar en una nueva edición del 'Clásico del Sur'.

¿Cómo llegan Cienciano y Melgar a la fase previa de Copa Sudamericana 2026?

Cienciano viene de ganarle 3-2 a Deportivo Garcilaso por la Liga1, mientras que el club dominó llega de caer 2-1 a manos de Los Chankas.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Melgar en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

El partido está programado para el jueves 5 de marzo en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42,056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Melgar en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

En Perú , el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Cienciano vs Melgar en vivo por TV?

El partido de Cienciano contra Melgar será transmitido por D Sports y la plataforma streaming DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cienciano vs Melgar: alineaciones posibles

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata; Pablo Erustes, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

