Cienciano vs Melgar en vivo: qué canal de TV transmite la fase previa de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano del Cusco y Melgar de Arequipa definirán este jueves la segunda plaza peruana en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras el pase a esa instancia que logró el Alianza Atlético al derrotar por 2-0 al Deportivo Garcilaso.



Cienciano y Melgar protagonizarán un nuevo 'clásico del sur' peruano en el estadio de la ciudad del Cusco, tras haber llegado a esta instancia luego de ocupar la sexta y la octava posición en la Liga 1 del año pasado.



Este año, ambos equipos ya se enfrentaron en la primera fecha del actual Torneo Apertura, con una victoria por 2-0 del Melgar en la ciudad de Arequipa.



¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Melgar en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

El partido está programado para el jueves 5 de marzo en el Estadio Garcilaso de la Vega (Cusco). El recinto tiene una capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Melgar en vivo por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026?

En Perú , el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 8:30 p.m.m.

En Venezuela, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Cienciano vs Melgar comienza a las 9:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Cienciano vs Melgar en vivo?



El partido de Cienciano contra Melgar será transmitido por D Sports y la plataforma streaming DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Cienciano vs Melgar: Alineaciones posibles



Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Jesús Alcántar, Matías Zegarra; Walter Tandazo, Javier Salas, Nicolás Quagliata; Pablo Erustes, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.

Cienciano vs Melgar: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?