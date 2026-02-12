Rusia bloquea WhatsApp e impulsa alternativa estatal, tras acusar a la aplicación de incumplir la ley local

La aplicación estadounidense de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta Platforms, ha quedado completamente bloqueada en Rusia por, aseguró el Gobierno este 12 de febrero, incumplimiento de la legislación local.

La decisión sugiere que los ciudadanos rusos tendrán que recurrir a MAX, la plataforma de mensajería estatal.

"Debido a la renuencia de Meta a cumplir con la legislación rusa, se tomó e implementó dicha decisión", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien propuso que los ciudadanos de su país se cambien a la aplicación de mensajería estatal.

"MAX es una alternativa accesible, una plataforma de mensajería en desarrollo, una plataforma de mensajería nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como alternativa", remarcó Peskov.

La medida contra WhatsApp es la culminación de seis meses de presión sobre la empresa estadounidense y refleja un impulso más amplio de las autoridades rusas, en tiempos de guerra, para crear y controlar una infraestructura de comunicaciones "soberana" en la que las empresas tecnológicas de propiedad extranjera se sometan a las leyes locales o desaparezcan.

Pero los críticos afirman que se trata de una herramienta de vigilancia, algo que las autoridades niegan. "Hoy, el Gobierno ruso intentó bloquear completamente WhatsApp para obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”, señaló la compañía estadounidense mediante sus redes sociales.

"Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de la comunicación privada y segura es un retroceso y solo puede conducir a una menor seguridad para los ciudadanos de Rusia", agregó.

Meta Rusia ya había sido designada como organización extremista y los representantes de WhatsApp se habían quejado de lo que, según afirmaron, era un intento de bloquear completamente su servicio.

Algunos nombres de dominio asociados a WhatsApp desaparecieron del registro nacional de Rusia, lo que significa que los dispositivos dentro de la nación dejaron de recibir sus direcciones IP de la aplicación y que solo se podía acceder a ella mediante una red privada virtual (VPN).

Roskomnadzor, el regulador estatal de las comunicaciones, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Restricciones en WhatsApp

Las autoridades rusas, que también bloquean o restringen plataformas de redes sociales como Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube, han estado impulsando fuertemente MAX, que, según sus críticos, podría utilizarse para rastrear a los usuarios.

Las autoridades han desestimado estas acusaciones y afirman que MAX– que integra varios servicios gubernamentales– está diseñado para simplificar y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.

Roskomnadzor comenzó a restringir WhatsApp y otros servicios de mensajería en agosto de 2025, imposibilitando realizar llamadas telefónicas a través de ellos, tras acusar a las plataformas de propiedad extranjera de no compartir información con las fuerzas del orden en casos de fraude y terrorismo.

En diciembre, anunció que estaba tomando nuevas medidas para restringir gradualmente la aplicación, a la que acusó de seguir violando la legislación rusa y de ser una plataforma utilizada "para organizar y llevar a cabo actos terroristas en el territorio del país, reclutar a sus autores y cometer fraude y otros delitos".

Los tribunales del país han multado repetidamente a WhatsApp por no eliminar contenido prohibido y las autoridades han insistido en que la compañía necesita una oficina de representación local en Rusia para cumplir con la normativa, algo que no tiene.

Desde diciembre de 2025, muchos rusos solo pueden usar WhatsApp junto con una red privada virtual y han optado por aplicaciones de mensajería rivales, aunque algunas de ellas, como Telegram, también están bajo presión de las autoridades por las mismas razones.