MTV Movie and TV Awards 2021: Mira la lista completa de ganadores

Este domingo se realizó una nueva edición de los MTV Movie and TV Awards 2021 en Los Ángeles, California, con la comediante comediante Leslie Jones como conductora de la gala. La serie ‘Wandavisión’ resultó la ganadora de la noche con cuatro premios.

La premiación que reconoce lo mejor de la televisión y el cine en el último año, se dividirá en dos noches (domingo 16 y lunes 17) para, primero, reconocer los mejores trabajos en televisión y películas, y luego, enfocarse en la televisión ‘reality’.

Este año, los MTV Movie and TV Awards 2021, reconocieron la carrera de la actriz Scarlett Johansson con el premio Generation Award. “Este premio pertenece a cientos de personas, gracias a mis fans por apoyar mi carrera y que yo pueda continuar con la fortuna de trabajar en la que es mi pasión y es una bendición”, dijo la actriz.

Note to @ColinJost ... This is the #MTVAwards. And you should NEVER slime your wife, Scarlett Johansson. pic.twitter.com/3hKBnXKqQn — MTV (@MTV) May 17, 2021

Aquí la lista de los ganadores:

MEJOR PELÍCULA

“To All the Boys: Always and Forever”

MEJOR SERIE

“WandaVision”

MEJOR ACTUACIÓN EN EL CINE

Chadwick Boseman - “Ma Rainey’s Black Bottom”

MEJOR ACTRIZ DE SERIE

Elizabeth Olsen - “WandaVision”

The golden popcorn for Best Performance in a Movie goes to @chadwickboseman for his role in Ma Rainey's Black Bottom! #MTVAwards pic.twitter.com/OcWATU3Ww5 — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

MEJOR SUPERHÉROE

Anthony Mackie - “The Falcon and the Winter Soldier”

MEJOR VILLANO

Kathryn Hahn - “WandaVision”

MEJOR BESO

Chase Stokes & Madelyn Cline - “Outer Banks”

MEJOR ACTUACIÓN EN SERIE DE COMEDIA

Leslie Jones - “Coming 2 America”

And the winner for Best Fight is...Wanda vs Agatha in @wandavision 👊



Congrats to Elizabeth Olsen and Kathryn Hahn! #MTVAwards pic.twitter.com/4Nu42kKcqo — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

MEJOR NUEVA ESTRELLA

Regé-Jean Page - “Los Bridgerton”

MEJOR PELEA

“WandaVision” - Wanda contra Agatha

MEJOR DÚO

“The Falcon and the Winter Soldier” - Falcon (Anthony Mackie) y the Winter Soldier(Sebastian Stan)

ACTUACIÓN MÁS ATEMORIZANTE

Victoria Pedretti - “The Haunting of Bly Manor”

ACTUACIÓN REVELACIÓN

Regé-Jean Page - Bridgerton

