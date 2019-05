Ruby Rose protagonizará la serie "Batwoman". | Fuente: YouTube

La cadena CW ha dado un gran adelanto con el lanzamiento del primer tráiler de la serie “Batwoman”, protagonizada por una de las actrices de la comentada serie de Netflix “Orange is the new black”, Ruby Rose.

La serie, que se estrenará en el 2020, mostrará a Kat Kane (la prima de Bruce Wayne), una heroína que muestra abiertamente su orientación sexual hacia las mujeres, hecho que busca dar visibilidad e inclusión a la comunidad LGTBIQ.

En este primer avance podemos observar que Gotham City se encuentra atravesando por una ola de crímenes muy violentos, por lo que el padre de Kane, dueño de una gran empresa de seguridad, envía a su hija fuera de esta para alejarla del peligro.

Sin embargo, cuando la superheroína regresa a casa descubre que su novia, una oficial de seguridad, ha sido secuestrada por una banda criminal. Para colmo, Batman ha desaparecido, por lo que Batwoman toma las riendas del problema e inicia la búsqueda de su pareja.

LAS CRÍTICAS NO HAN TARDADO EN APARECER

Tras la elección de la Rose para protagonizar la serie, cientos de usuarios en las redes sociales -especialmente en Twitter- criticaron que la actriz fuera la protagonista, debido a que es abiertamente lesbiana y a una supuesta “falta de experiencia”.

"¿De dónde demonios viene el 'Ruby no es lesbiana, por lo tanto no puede ser Batwoman'? Es la cosa más graciosa y ridícula que he leído. Salí del armario a los 12 años y durante los últimos cinco he tenido que lidiar con comentarios que dicen 'ella es demasiado gay'. ¿Cómo dan vuelta el asunto? Yo no he cambiado", escribió la actriz australiana.