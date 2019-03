Octavia Spencer, Melissa McCarthy y Rebel Wilson rompen con los patrones clásicos establecidos en la televisión y el cine. | Fuente: Composición

Hasta ahora relegados a papeles secundarios cómicos o simplemente ausentes de las pantallas, los actores corpulentos van encarnando poco a poco personajes cada vez más importantes, tanto en televisión como en cine, señal de un cambio en la sociedad.

Adaptada del superventas autobiográfico de Lindy West, la serie "Shrill", estrenada en la plataforma Hulu, es el último ejemplo de la apertura de los estudios a unas morfologías diferentes a las que imperan en la televisión desde sus orígenes.

Hace una década algunas actrices afroamericanas corpulentas ya obtuvieron papeles principales en televisión y en cine, como las oscarizadas Octavia Spencer y Queen Latifah.

Y en los últimos años Chrissy Metz, de la serie "This Is Us", Danielle Macdonald, de la cinta de Netflix "Dumplin'", Rebel Wilson ("Pitch Perfect") y Melissa McCarthy ("Spy" y "Ghostbusters") están en lo más alto del cartel.

"Creo que el público estadounidense y probablemente el público en general no está acostumbrado a ver gordos en la tele", declaró Aidy Bryant, la heroína de "Shrill" e integrante de"Saturday Night Live", a la revista "Elle".

"Estamos asistiendo a un cambio", reconoce por su parte Rebecca Puhl, profesora y directora adjunta del Centro de política nutricional y obesidad de la universidad de Connecticut. "Empezamos a ver personas de fuerte corpulencia en papeles principales en televisión y cine".

Melissa McCarthy es la única actriz estadounidense corpulenta a la que proponen roles en los que apenas se hace alusión a su peso. | Fuente: Facebook Melissa McCarthy

NUEVOS REGISTROS



Además de su creciente aparición en la pantalla, los actores corpulentos interpretan también nuevos registros. "Hasta ahora los actores y actrices obesos eran contratados para interpretar papeles cómicos", señala James Zervios, vicepresidente de la organización Obesity Action Coalition, una de cuyas misiones es luchar contra la discriminación relacionada con el peso.

"Hace muy poco", añade, "hemos empezado a ver a personas obesas, como Chrissy Metz (nominada a los Emmy y a los Globos de Oro), en los papeles más dramáticos".

James Zervios considera sin embargo que los hombres corpulentos, a diferencia de las mujeres, siguen apareciendo sobre todo en comedias.

Hasta ahora los informes del centro de Rebecca Puhl mostraban que los personajes corpulentos eran "a menudo ridiculizados, ejecutando comportamientos caricaturescos y comilones, (...) y tenían menos interacciones positivas con los otros", señala la experta.

Este hecho está aun más marcado en los programas para jóvenes. "Los personajes corpulentos son presentados de forma mucho más negativa, (...) como agresivos, asociales o antipáticos", destaca Rebecca Puhl.

Desde hace poco, se empezó a ver a personas obesas, como Chrissy Metz ("This is Us") en los papeles más dramáticos. | Fuente: Fox

TRABAJO POR DELANTE

Este fenómeno puede ser incluso perjudicial, ya que dicha representación tiende a validar la discriminación en la vida diaria, algo sobre lo que llama la atención este movimiento anti-gordofobia.

Hoy Melissa McCarthy es la única actriz estadounidense corpulenta de primer plano a la que proponen papeles en los que apenas se hace alusión a su peso o apariencia física.

Para otras, como Chrissy Metz en "This Is Us" o Danielle Macdonald en "Dumplin'", dichas alusiones siguen siendo un aspecto importante, aunque no dominante. "La obesidad es una parte importante del papel" de Chrissy Metz, afirma James Zervios, "pero es mostrada bajo una óptica respetuosa y realista".

"No creo que se haya ganado la batalla todavía", previene Rebecca Puhl. "La diversidad de los cuerpos tendría que ser algo estándar en los medios", televisión y cine. Va siendo hora de mostrar a esas personas de diferentes tallas en la pantalla. (AFP)