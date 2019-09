Emmy 2019: Los presentadores de la gala que premia lo más importante de la TV | Fuente: Composición

Los Emmy 2019 premian hoy lo mejor del año en la TV en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Las celebradas series "Game of Thrones", "Chernobyl" y "Black Mirror: Bandersnatch" están entre las candidatas. Entre los presentadores de la noche resaltan importantes nombres de la industria; Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage, Sophie Turner, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau, Gwendoline Christie, Alfie Allen y Carice van Houten, nominados por "Juego de tronos".

Además de los actores de la serie de HBO, otros presentadores de la noche serán Angela Bassett (American Horror Story), Viola Davis (How to get away with murder), Michael Douglas (The Kominsky Method), Billy Porter (Pose), Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Taraji P. Henson, Terrence Howard, Peter Krause, Zendaya y Naomi Watts.

Otros famosos de la industria que presentarán categorías durante la gala son Tim Allen, Nick Cannon, James Corden, Adam Devine, Halsey, Jon Hamm, Timothy Hutton, Jharrel Jerome, Ken Jeong, Cherry Jones, Regina King, Luke Kirby, Hugh Laurie, Thomas Lennon, Jane Lynch, Lin-Manuel Miranda, Catherine O'Hara, Randall Park, Jimmy Smits, Brittany Snow, Marisa Tomei, Kerry Washington y Bradley Whitford.



HORA Y CANAL

La 71° entrega de los Premios Emmy realizará el 22 de setiembre en el Teatro Microsoft en Los Ángeles desde las 8 p.m.

La Antesala de la ceremonia se realizará desde las 5 p.m. En VIVO desde la Alfombra Roja a las 7 p.m. y finalmente, al terminar la ceremonia, llegará la transmisión de La Fiesta a emitirse a partir de las 10 p.m.

Sigue EN VIVO las incidencias de la gala AQUÍ.