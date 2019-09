"Game of Thrones" se despidió de la televisión como Mejor Drama del Emmy 2019. | Fuente: AFP

Concluyó la fiesta de los Emmy 2019 con "Game of Thrones" despidiéndose de la televisión con el premio mayor: Mejor Serie Dramática. En los apartados de miniserie y comedia, lideraron "Chernobyl" y "Fleabag", respectivamente.

ASÍ FUE LA CEREMONIA DEL EMMY 2019



Homero Simpson abrió la ceremonia. Sí, ahora está de moda introducir personajes animados en las ceremonias. Después, Bryan Cranston tomó la posta y cerró su discurso con una frase muy cierta: "La televisión nunca ha sido así de buena".



Los primeros premios de la noche de los Emmy 2019 fueron para los actores de la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel". Era su última temporada con "Veep", pero Julia Louis-Dreyfus se fue con las manos vacías al ser vencida por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"). Esta última serie se impuso en la categoría como Mejor Comedia.

El elenco de "Game of Thrones" ─los 10 actores nominados al Emmy, de Emilia Clarke a Sophie Turner─ subieron al escenario para presentar a la Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie. Patricia Arquette subió al escenario por "The Act" y abogó por que las personas trans dejen de ser perseguidas y tengan buenos trabajos.

Los actores de "Veep", que también se despiden de la televisión, subieron al escenario para presentar a la Mejor Actriz en una Miniserie donde ganó Michelle Williams. En su discurso, exigió una igualdad de salario entre hombres y mujeres.

¡Premio para el elenco de "Game of Thrones"! Peter Dinklage se llevó su cuarto Premio Emmy gracias a su rol de Tyrion Lannister. "Me considero afortunado de ser parte de una comunidad que apoya la tolerancia y diversidad, de no ser así no estaría parado aquí", señaló.

Por su parte, Billy Porter hizo historia al convertirse en el primer hombre afroamericano abiertamente homosexual en ganar en la categoría a Mejor Actor de Drama por "Pose".

Así va la lista de ganadores de los Emmy 2019 dominada por "Chernobyl" y "Fleabag".

LA LISTA COMPLETA DE GANADORES DE LOS EMMY 2019

Mejor serie dramática:

Better Call Saul

Bodyguard

GANADOR Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Poseon

Succession

This Is Us

Peter Dinklage ganó su cuarto Emmy por su papel de Tyrion Lannister en "Game of Thrones". | Fuente: AFP

Actor principal de serie dramática:

Jason Bateman, Ozark

SterlingK Brown, This Is Us

Kit Harington, Game of Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

GANADOR Billy Porter, Pose

Milo Ventimigli, This Is Us

Actriz principal de serie dramática:

Emilia Clarke, Game of Thrones

GANADORA Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Mejor actor de reparto en serie dramática:



Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

GANADOR Peter Dinklage, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This is Us



Mejor actriz de reparto en serie dramática:



Gwendoline Christie, Game of Thrones

Lena Headey, Game of Thrones

Sophie Turner, Game of Thrones

Maisie Williams, Game of Thrones

Fiona Shaw, Killing Eve

GANADORA Julia Garner, Ozark

Bill Hader se llevó su segundo Emmy por la comedia "Barry". | Fuente: AFP

Mejor comedia:

Barry

The Marvelous Mrs. Maisel

GANADORA Fleabag

The Good Place

Russian Doll

Schitts Creek

Veep

Actor principal en comedia:

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

GANADOR Bill Hader (Barry)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Actriz principal de comedia:

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

GANADORA Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Phoebe Waller-Bridge, protagonista de "Fleabag", dio la sorpresa al imponerse a Julia Louis-Dreyfus como Mejor Actriz de Comedia en los Emmy 2019. | Fuente: AFP

Mejor actor secundario de comedia:

Alan Arkin (The Kominsky Method)

Anthony Carrigan (Barry)

Tony Hale (Veep)

Stephen Root (Barry)

GANADOR Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz secundaria de comedia:

GANADORA Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Anna Chlumsky (Veep)

Olivia Colman (Fleabag)

Sian Clifford (Fleabag)

Betty Gilpin (GLOW)

Sarah Goldberg (Barry)

Marin Hinkle (The Marvelous Mrs. Maisel)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

La popular miniserie "Chernobyl", sobre el desastre nuclear, se llevó el principal galardón en su categoría. | Fuente: AFP

Mejor miniserie:

GANADOR Chernobyl (HBO)

Escape at Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX)

Sharp Objects (HBO)

When They See Us (Netflix)

Mejor actor principal de miniserie:

Mahershala Ali, True Detective

Benicio del Toro, Escape at Dannemora

Hugh Grant, A very english scandal

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/ Verdon

GANADOR Jharrel Jerome, When They See Us





Mejor actriz principal de miniserie:

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Aaun Januejlt , WhenThey See Us

Joey King, The Act

Niecy Nash, When They See Us

GANADORA Michelle Williams Fosse/Verdon

Michelle Williams se llevó el Emmy a Mejor Actriz en Miniserie por "Fosse/Verdon". En su discurso, exigió igualdad de sueldo para las mujeres. | Fuente: AFP

Mejor reality:

The Amazing Race

American Ninja Warrior

GANADOR RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice

Programas de variedades y talk-show:

GANADOR Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

The Late Late Show With James Corden (CBS)

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS

Film de televisión:

GANADOR Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Brexit: The Uncivil War (HBO)

Deadwood: The Movie (HBO)

My Dinner With Herve (HBO)

King Lear (Amazon)

Jharrel Jerome, actor de ascendencia dominicada, se lleva un Emmy por "When They See Us". | Fuente: AFP

ASÍ FUE LA PREVIA DE LOS EMMY 2019

Algunas estrellas de la televisión comenzaron a desfilar por la alfombra roja. En los próximos minutos continuaremos contándote más detalles acerca de las estrellas que ya desfilan antes de los Emmy 2019.



¡ATENCIÓN! Bob Odenkirk, nominado por "Better Call Saul" y a la espera de que esta producción sea elegida como la mejor serie del año, ha caminado por la alfombra roja de los Emmy 2019.

Mandy Moore en los Emmy 2019. | Fotógrafo: ETIENNE LAURENT

MANDY MOORE, protagonista de la serie "This is Us" (nominada al Emmy 2019 a Mejor Serie Dramática), desfila por la alfombra roja de la ceremonia. "Me siento increíble. Estamos en una categoría con 'Game of Thrones', no lo podemos creer", dijo. Ella acaba de lanzar nuevo material musical por primera vez en 10 años.

EMILIA CLARKE también pasó por la alfombra y se refirió a su nominación como Mejor Actriz por su papel en "Game of Thrones". "Tuve que reflexionar mucho sobre el final de la serie. Tuve que conversar con amigos acerca de la crueldad de mi personaje", comentó. "Muchos se me acercan a darme 'ideas' para el final de la serie, pero también me piden un selfie", comentó entre risas.