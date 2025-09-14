Emmy 2025: fecha, horario, nominados y dónde ver la entrega de premios más importante de la televisión

Los Emmy 2025 se celebran este 14 de septiembre en Los Ángeles con Nate Bargatze como anfitrión. Revisa horarios, lista de nominados, presentadores y dónde ver la ceremonia.

La temporada de premios ya tiene otra cita confirmada: los Premios Emmy 2025. La edición 77 se celebrará el 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, retomando el mes tradicional de la ceremonia tras varios retrasos en ediciones anteriores.

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reconocerá lo mejor de la programación en horario estelar emitida en Estados Unidos. La transmisión oficial estará a cargo de CBS y Paramount+, con el comediante Nate Bargatze, conocido por especiales como The Tennessee Kid, como anfitrión.

Las series Severance y The White Lotus encabezan la lista este año con 10 nominaciones cada una, incluyendo Mejor serie de drama, guion y edición. Les sigue Adolescence, con 8 nominaciones, mientras que The Penguin, The Studio y The Pitt cuentan con 7 cada una.

¿Dónde ver los Emmy 2025 en TV y streaming?

En Estados Unidos, la transmisión será por CBS y Paramount+. En Latinoamérica, la ceremonia se emitirá en vivo en TNT y en HBO Max, tal como en ediciones anteriores. En México, también podrá verse en Star+.

Presentadores confirmados

Entre las figuras que anunciarán las categorías destacan:

Elizabeth Banks

Jason Bateman

Angela Bassett

Kristen Bell

Jennifer Coolidge

Tina Fey

Kathryn Hahn

Mariska Hargitay

Jenna Ortega

Sarah Paulson

Evan Peters

Sydney Sweeney

Sofía Vergara

Catherine Zeta-Jones

La lista incluye a más de 40 estrellas de cine y televisión, reforzando el atractivo de una de las noches más esperadas del año para la industria del entretenimiento.

¿A qué hora ver los premios Emmy 2025?

La ceremonia comenzará a las 8 p.m. (hora del Este en Estados Unidos), 5 p.m. en México, 6 p.m. en Perú y Colombia, y 8 p.m. en Argentina y Chile.

¿Cuándo y dónde se entregan los Emmy 2025?

Los Premios Emmy 2025 se entregarán el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, un escenario que desde hace años es sede de esta gala.

Lista completa de nominados a los Emmy 2025

Mejor serie de drama

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Mejor actriz en una serie de drama

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Mejor actor en una serie de drama

Sterling K. Brown (Paradise)

Gary Oldman (Slow Horses)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz secundaria en una serie dramática

Patricia Arquette (Severance)

Carrie Coon (The White Lotus)

Katherine LaNasa (The Pitt)

Julianne Nicholson (Paradise)

Parker Posey (The White Lotus)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)

Mejor actor secundario en una serie dramática

Zach Cherry (Severance)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

James Marsden (Paradise)

Sam Rockwell (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

John Turturro (Severance)

Mejor dirección - drama

Janus Metz (Andor)

Amanda Marsalis (The Pitt)

John Wells (The Pitt)

Jessica Lee Gagné (Severance)

Ben Stiller (Severance)

Adam Randall (Slow Horses)

Mike White (The White Lotus)

Mejor guion - drama

Andor — Dan Gilroy

The Pitt — Joe Sachs

The Pitt — R. Scott Gemmill

Severance — Dan Erickson

Slow Horses — Will Smith

The White Lotus — Mike White

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

The Bear

Nobody Wants This

Hacks

Only Murders In The Building

Shrinking

What We Do in the Shadows

The Studio

Mejor actriz en una serie de comedia

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Jean Smart (Hacks)

Uzo Aduba (The Residence)

Mejor actor en una serie de comedia

Adam Brody (Nobody Wants This)

Seth Rogen (The Studio)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor dirección - comedia

The Bear — Ayo Edebiri

Hacks — Lucia Aniello

Mid-Century Modern — James Burrows

Los ensayos — Nathan Fielder

The Studio — Seth Rogen y Evan Goldberg

Mejor guion - comedia

Abbott Elementary — Quinta Brunson

Hacks — Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky

Los ensayos — Nathan Fielder, Carrie Kemper, Adam Locke-Norton, y Eric Notarnicola

Somebody Somewhere — Hannah Bos, Paul Thureen, y Bridget Everett

The Studio — Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, y Frida Perez

Mejor serie limitada

Adolescence

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Black Mirror

Mejor telefilme

Bridget Jones: loca por él

El abismo secreto

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

Mejor actriz en una serie limitada

Cate Blanchett (Disclaimer)

Meghann Fahy (Sirens)

Rashida Jones (Black Mirror: Common People)

Cristin Milioti (El Pingüino)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor actor en una serie limitada

Colin Farrell (The Penguin)

Stephen Graham (Adolescence)

Brian Tyree Henry (Dope Thief)

Cooper Koch (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent)

Mejor actriz secundaria en una serie limitada

Erin Doherty (Adolescence)

Ruth Negga (Presumed Innocent)

Deirdre O'Connell (The Penguin)

Chloe Sevigny (Monsters: The Erik and Lyle Menendez Story)

Jenny Slate (Dying for Sex)

Christine Tremarco (Adolescence)

Mejor actor secundario en una serie limitada

Javier Bardem (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)

Bill Camp (Presumed Innocent)

Owen Cooper (Adolescence)

Rob Delaney (Dying for Sex)

Peter Sarsgaard (Presumed Innocent)

Ashley Walters (Adolescence)

Mejor dirección - serie limitada

Philip Barantini (Adolescence)

Shannon Murphy (Dying for Sex)

Helen Shaver (The Penguin)

Jennifer Getzinger (The Penguin)

Nicole Kassell (Sirens)

Lesli Linka Glatter (Día cero)

Mejor guion - serie limitada

Jack Thorne y Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Brooker y Bisha K. Ali (Black Mirror)

Kim Rosenstock y Elizabeth Meriwether (Dying for Sex)

Lauren LeFranc (The Penguin)

Joshua Zetumer (Say Nothing)

