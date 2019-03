Joe Jonas y Sophie Turner se comprometieron en el 2017. | Fuente: EFE

En el 2017, Sophie Turner (protagonista de "Game of Thrones") tuvo que aclarar que no estaba saliendo del closet. Esto sucedió después de enviar un mensaje donde bromeaba sobre tener pensamientos pansexuales y por el interés que generó entre sus miles de seguidores.

Actualmente, los intereses románticos de la actriz (que está comprometida con el cantante Joe Jonas) han vuelto a captar la atención del público por sus recientes declaraciones a la revista "Rolling Stone".



Sophie Turner conversó sobre el final de "Game of Thrones" y su relación con el integrante de los Jonas Brothers. Ella confesó que nunca imaginó estar comprometida tan joven (tiene 23 años). "Me estaba preparando para ser soltera el resto de mi vida", admitió.

"Creo que cuando encuentras a la persona correcta, lo sabes [...] Siento que mi alma es más vieja que mi edad. Siento que he vivido lo suficiente para saber. He conocido a suficientes chicos y he conocido a suficientes chicas para saber", agregó la actriz que interpreta a Sansa Stark.

Respecto a la parte sobre las chicas dijo: "todo el mundo experimenta. Es parte de crecer. Amo el alma, no el género".

Sophie Turner y Joe Jonas se comprometieron hace dos años, aunque aún no hay fecha para la boda. La pareja se mudó a un departamento en Manhattan junto a sus dos mascotas.

"Game of Thrones" estrena su última temporada el 14 de abril por HBO. | Fuente: HBO

SOBRE EL FINAL DE "GAME OF THRONES"

Sophie Turner, la popular Sansa Stark, admite que lloró ─pero porque llora por todo─ el último día de grabación de "Game of Thrones".

A lo largo de la serie, ella se ha enfrentado a críticas como la que sucedió en la quinta entrega por la escena en la que su personaje era violado por su nuevo esposo Ramsay Bolton (Iwan Rheon). "Creo que la reacción estuvo mal porque esas cosas pasan", se refirió a las raíces medievales del drama de HBO.

"No podemos descartarlas y no ponerlas en televisión donde todo es sobre el poder; y esa es una manera de mucho impacto para mostrar que tienes poder sobre alguien", agregó.

Sophie Turner, y el resto del elenco, se prepara para el estreno de la octava y última temporada de "Game of Thrones" que se estrenará el 14 de abril por el canal HBO.