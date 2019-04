George R.R. Martin, creador de la historia que inspiró "Game of Thrones", saluda a Gwendoline Christie (Brienne de Tarth). | Fuente: EFE

Apodado el 'Tolkien estadounidense' por su gran trabajo en la fantasía épica, George R.R. Martin se hizo mundialmente conocido gracias a "Canción de hielo y fuego", la saga que inspiró la popular serie "Game of Thrones".

Gracias a su éxito, el escritor de 70 años ─caracterizado por su barba blanca, gorra y gafas─ se convirtió en 2016 en el 12º autor mejor pagado, según Forbes.

George R.R. Martin ─fanático de la historia medieval y la mitología, apasionado de la Guerra de las Rosas que inspiró "Game of Thrones"─ vendió más de 85 millones de ejemplares de su saga, que fue traducida a 47 idiomas.

Su obra, con decenas de novelas y relatos, incluye también ciencia ficción ("Una canción para Lya"), fantasía ("The Armaggedon Rag"), terror ("Nómadas nocturnos") y cómic ("Wild Cards").

La obra de Tolkien influyó en las historias de Martin. Como la muerte de Gandalf en "El Señor de los Anillos". | Fuente: Archivo

LA INFLUENCIA DE TOLKIEN

George Raymond Richard Martin, hijo de un estibador, nació el 20 de septiembre de 1948 en Bayonne (Nueva Jersey). "Me crié en una vivienda social. Éramos pobres [...] nunca íbamos a ningún sitio en verano. Pero los libros me llevaron a todas partes", contó este voraz lector a la cadena PBS.

Cuando era un niño escribía historias de monstruos que vendía a sus amigos por unas cuantas monedas, y más tarde historias de superhéroes para los fanzines del instituto.

Con 13 años quedó marcado con "El Señor de los Anillos", de J.R.R. Tolkien. "A partir del momento en que muere Gandalf, el suspense se multiplica por mil, porque entonces cualquiera puede morir". De ahí su tendencia a "matar personajes súbitamente".

George R. R. Martin decidió escribir algo tan inmenso como su imaginación con grandes batallas y dragones. | Fuente: HBO

UNA HISTORIA IMPOSIBLE DE RODAR

Comenzó a publicar en los años 1970, siendo recompensado por sus novelas cortas, y después trabajó para series de televisión como "Dimensión desconocida" y "La bella y la bestia", sin dejar de escribir.

Tras varios proyectos para televisión, se dedicó unicamente a la literatura pensando en "escribir algo tan inmenso como [su] imaginación, con todos los personajes que [quería], castillos gigantes, dragones, lobos, cientos de años de historia y una trama realmente compleja. Es decir, algo imposible de rodar", contó George R.R. Martin sobre su saga "Canción de hielo y fuego", que comenzó en 1991 con la idea de que fuera una trilogía.

Cuando los libros se posicionaron entre los más vendidos y se adaptó al cine "El Señor de los Anillos", Hollywood se mostró interesado.

LA LLEGADA DE "JUEGO DE TRONOS" A LA TV

George R.R. Martin se oponía a las películas centradas en sus personajes Jon Snow o Daenerys y rechazó las propuestas de películas basadas en el primer libro, que condicionaban las demás a los resultados de la taquilla.

Pero en un encuentro en 2006 con los guionistas David Benioff y D. W. Weiss hubo un entendimiento, que condujo al lanzamiento de "Game of Thrones" en 2011 en HBO.

La difusión de la última temporada de la serie comenzará el 14 de abril, a partir de elementos que George R.R. Martin dio a los guionistas "hace cinco o seis años". "Pero podría haber cambios y se añadirán muchas cosas", reconoció el autor, quien no leyó los últimos guiones.

Entre tanto, aún no terminó los dos últimos tomos de su saga, lo que genera impaciencia, y a veces enfado, entre sus fans. "Cada vez que me siento soy consciente de que debo hacer algo grandioso", reconoció a The Guardian. "Es un peso enorme". (AFP)