La última temporada de "Game of Thrones" se estrenará el 14 de abril por HBO. | Fuente: HBO

La octava y última temporada de "Game of Thrones" se anuncia como una apoteosis, desbordante de sorpresas, para alegría y tristeza de millones de fans de la serie fantástica medieval que supo seducir al gran público y no solo a los "geeks".

"Han existido series adictivas, pero jamás hasta ese punto", dice Lauren Christison, fan de la ficción, quien espera con ansias el estreno del 14 de abril.

Muy negra, de una complejidad poco común, violenta y medieval, "Game of Thrones" no tenía el perfil típico de un éxito de gran público; pero su aliento épico y su profunda dimensión humana sedujeron más allá del nicho de los "geeks".

ABRIERON EL CAMINO

Tras los pasos de "El señor de los anillos" y de "Star Wars" en el cine, "las películas Marvel realmente generalizaron la cultura 'nerd'", la de los ultrapasionados, y sentó las bases del éxito de "Game of Thrones", explica Senia Hardwick, una seguidora de la saga de George R.R. Martin.

"Al final, (la serie) atrapa a las personas porque los temas del poder, el amor, la familia y las convicciones están presentes en cada personaje", dice Christison.

Las películas de Marvel sentaron las bases para el éxito de "Game of Thrones", según una fanática. | Fuente: Archivo

COMENTARIO DEL MUNDO MODERNO

"El campo de la historia es tan vasto que puede seducir a varios tipos de telespectadores", observa Lisa Woolfork, profesora de literatura de la Universidad de Virginia con un curso sobre "Game of Thrones". "La intriga política, el drama familiar, la ficción histórica, la capa y la espada, la brujería, todos esos estilos están representados".

El drama también "es un increíble comentario sobre el mundo moderno", "aunque sea fantástica", señala Valerie Garver, profesora de historia medieval en la universidad de Northern Illinois, que también ofrece un curso sobre la ficción de HBO.

Cita la famosa y recurrente frase "se acerca el invierno", que presagia un invierno glacial pero también el posible fin del mundo, y en la cual el escritor George R.R. Martin reconoció un posible paralelo con el calentamiento climático.

Este tema además es un elemento central de la última temporada de "Game of Thrones" que planea la amenaza del Rey de la Noche y su ejército de zombies.

DESPEDIDA EN SU APOGEO

Aunque algunos estiman que la serie podría aún durar una o dos temporadas más, la mayoría de los fans aceptan su inminente final, entre ellos Lauren Christison, "lista para el shock de quién va a morir y quién va a vivir".

Para Melissa Anelli, presidenta de la empresa que organiza la convención Con of Thrones, la pasión "Game of Thrones" no se extinguirá el 19 de mayo, fecha de difusión del último capítulo. Piensa que, "al igual que con Harry Potter, la comunidad de fans seguirá existiendo".

El sexto libro de George R.R. Martin, tan esperado, debería azuzar la llama, al igual que una próxima serie "precuela", situada antes del inicio de "Game of Thrones". (AFP)

ESTRENO

Fecha: Domingo 14, a las 8 p.m.

Canal: HBO