"THE OLD GODS AND THE NEW" (Temporada 2, Episodio 6). Un capítulo lleno de momentos memorables desde el inicio cuando Theon le corta la cabeza a Sir Rodrik, el motín en King’s Landing, la introducción de Ygritte (Rose Leslie) y el gripo de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke): "¡¿Dónde están mis dragones?!".