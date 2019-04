Bran Stark es el favorito por las casas de apuestas para sentarse en el trono de "Game of Thrones". | Fuente: HBO | Fotógrafo: Helen Sloan

¿Stark, Targaryen o Lannister? ¿Quién se quedará con la corona y se sentará finalmente en el Trono de Hierro? Con el estreno de la octava y última temporada de "Game of Thrones" tan cerca ─el domingo 14 de abril por el canal HBO─ los fans analizan cada posibilidad y teoría sobre lo que sucederá al final... y esperan apostar por el ganador correcto.

En la casa de apuestas OddsShark, Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) es el favorito ─debido a una popular teoría sobre que se convertirá en el Rey de la Noche, algo que el mismo actor ha descartado─ con una cuota de 1.85. Le sigue Jon Snow (Kit Harington), que multiplica a 6.00 el monto apostado, al igual que Sansa Stark (Sophie Turner).

La lista incluye a otros personajes entre los que elegir al futuro rey o reina de "Game of Thrones". Curiosamente, el hijo de Jon y Daenerys (que no existe en la serie ni libros, pero del cual se rumora) está en el ránking adelante que su madre.

En tanto, la casa de apuestas Betsson también juega sobre qué personajes morirán en la octava y última temporada. Un ejemplo es el de Euron Greyjoy (Pilou Asbæk), si muere en el primer capítulo se ofrece una cuota 2.10. Otro caso es el de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), cuyo personajes se espera se quede con el Trono de Hierro, cuya muerte en el primer episodio ofrece multiplicar el monto de apuesta por 15.00 veces. Poco probable, pero nadie está a salvo.

El supuesto hijo de Daenerys y Jon (no confirmado en la serie, pero rumoreado por los fans) también es fuerte contendor a quedarse con la corona. | Fuente: HBO

¿QUÉ SE SABE DE LA ÚLTIMA TEMPORADA?

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Por otro lado, Weis señaló: “la historia ya no se trata de quiénes son los padres de Jon. Se trata de lo que sucede cuando Jon se entera”.

Richard Plepler, director ejecutivo de HBO, relevó haber visto los últimos seis episodios dos veces y los considera como "seis películas".

EL DETRÁS DE CÁMARAS EN DOCUMENTAL

El documental "Game of Thrones: The Last Watch" descubre la producción, desde las trincheras, de la temporada final de la aclamada serie y estará disponible desde el 26 de mayo en HBO.

La directora británica Jeanie Finley se sumergió en el rodaje, durante más de un año, de la octava y última temporada del drama protagonizado por Emilia Clarke y Kit Harington. Se recogió el complejo proceso de elaboración y el trabajo tanto del equipo como de los actores.

La película "Game of Thrones: The Last Watch" muestra a los espectadores, a través de material inédito grabado tras las cámaras, "el gran desafío" de recrear el mundo de Westeros en grandes estudios, en localizaciones reales y en escenarios de Irlanda del Norte, así como el "esfuerzo de lidiar con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de 'spoilers'".