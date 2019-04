Emilia Clarke ha dicho que interpretar a Daenerys muestra "un tapiz de mi vida adulta". | Fuente: HBO | Fotógrafo: Helen Sloan

A menos de una semana del estreno de la última temporada de "Game of Thrones", es momento de comenzar la despedida. Emilia Clarke, que interpreta a la reina Daenerys Targaryen, fue la primera protagonista del elenco que recordó los buenos momentos que pasó en el set así como analizar la importancia de la serie en su vida.

"El camino que he recorrido con Daenerys me ha impresionado. Cuando algo bueno o malo pasaba lo volcaba en ella. Así que Daenerys es un tapiz de mi vida adulta, con cada una de sus escenas principales está cada escena principal de mi vida", aseguró la actriz en el video "The Cast Remembers" (en alusión a la frase "el Norte recuerda") para el canal HBO.



Entre recuerdos de la primera temporada y los bloopers a lo largo de casi 10 años de rodaje de "Game of Thrones", Emilia Clarke recalcó la importancia de interpretar a su personaje gracias al cual encontró nueva fortaleza.

"'Game of Thrones' me ha liberado. Literalmente, me ha dado mi libertad como ser humano, actriz y como mujer. He sido capaz de interpretar a esta mujer increíblemente fuerte cuando nunca me imaginé las fortalezas que tuve encontrar para interpretarla y ver que tenía esa fortaleza en mí misma", señaló la actriz quien se mostró conmovida durante el video.

UNA FAMILIA SIN EGOS

Ella recordó el primer día de rodaje de la serie inspirada en el universo de George R.R. Martin. También era su primer trabajo y tenía que montar a caballo... casi se cae. Estaba en un campo de bambú, llovía y trataba de sujetarse del caballo mientras actuaba hasta que gritó que paren de filmar. Trató de controlarse y, al voltearse, todo el equipo la miraba. "Solo lloré. Así fue mi primer día en 'Game of Thrones'", recordó divertida Emilia Clarke. Ella tenía 22 años, ahora tiene 32.

Otro reto para ella fueron los discursos que su personaje Daenerys Targaryen da en otro idioma. El video, para el canal HBO, muestran los bloopers de estas escenas.

Para Emilia Clarke, dejar atrás "Game of Thrones" será una tarea complicada porque "es dejar una parte de mí". Ella extrañará a sus compañeros ─Peter Dinklage, a Nathalie Emmanuel e Iain Glen─ y al equipo pues los considera su familia. "No hay ego. Estamos en esto juntos y nunca lo voy a tener otra vez [...] Iain es un actor y mentor increíble. Me ha ayudado como persona. Voy a comenzar a llorar", dijo conmovida.

