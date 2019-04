El tercer episodio de la octava temporada de "Game of Thrones" se emitirá el 28 de abril por HBO. | Fuente: HBO

"Game of Thrones" está listo para la guerra. Después de que los protagonistas se reunieron en Winterfell a esperar la inminente llegada del Rey de la Noche y su ejército, están listos para la pelea.



La estrategia de los ejércitos Stark y Targaryen es atraer al Rey de la Noche al bosque de dioses con Bran Stark como señuelo. ¿Funcionará?

El adelanto de "Game of Thrones" mostró la guerra que se desatará en Winterfell. Desde los que se esconden en las criptas hasta los soldatos que combatirán al ejército de los muertos. Aparece Arya Stark corriendo, Theon Greyjoy peleando con arco y flecha, Jaime Lannister al mando de Brienne y a Jon Snow combatiendo.

"Los muertos ya están aquí", le advierte en otro momento Daenerys Tragaryen a Jon. Mientras que se oye la voz de Sansa Stark diciendo "es la cosa más heroíca que podemos hacer, enfrentar a la verdad". En una semana vemos cuántos sobrevivirán al Rey de la Noche en "Game of Thrones".



Mira el video de GOT 8x03.

Mira un adelanto del tercer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones". La guerra llegó a Winterfell. | Fuente: HBO

FECHAS DE ESTRENO CAPÍTULOS TEMPORADA 8

Los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y los protagonistas revelaron algunos detalles sobre la temporada octava y última temporada de "Game of Thrones". "El alcance de esta temporada [final] definitivamente supera cualquier cosa que hayamos intentado antes", aseguró Benioff.

Game of Thrones 70 - 28 de abril.

Game of Thrones 71 - 5 de mayo.

Game of Thrones 72 - 12 de mayo.

Game of Thrones 73 - 19 de mayo.

En el segundo episodio de "Game of Thrones", todos los personajes se despidieron pensando que sería su último día con vida. | Fuente: HBO

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.