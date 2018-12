Richard Madden, mejor conocido como el Rey en el Norte o Robb Stark en "Game of Thrones", puede haber dejado la serie; pero se mantiene pendiente de la misma. Como cualquier otro fans, el actor se mostró entusiasmado por el inicio de la octava y último temporada en abril del 2019.

"No puedo esperar que comience la nueva entrega", aseguró para The Hollywood Reporter. El protagonista de "Bodyguard" admitió que ya se reconoce en el rol de Robb Stark (dejó el drama de HBO en el 2013) dado que han pasado varios años desde que lo interpretó por última vez.

"Ahora solo soy un televidente, lo cual es bueno. Una de las cosas malas de estar en el show es que te daban los guiones así que sabías que iba a suceder y no he tenido eso durante años. Así que ahora puedo disfrutar 'Game of Thrones' como televidente lo que es emocionante", sostuvo.

¿Y Cómo cree que terminará el exitoso drama de HBO? Richard Madden tiene una idea muy clara: con dragones. "Creo que será con tres dragones volando alrededor y todos los demás están muertos. ¡Es una posibilidad!", manifestó.

EL FINAL LLEGA EN EL 2019

"Game of Thrones" estrenará su temporada final en abril de 2019. Así lo confirmó HBO a través de su cuenta oficial de Twitter con un video en el que aparecen los protagonistas de la saga épica Kit Harington, Emilia Clarke y Lena Headey.

Hasta el momento habían muchas teorías sobre la fecha de estreno de los 6 episodios con los que se pondrá fin a la primera adaptación televisiva de la obra literaria de George R.R. Martin.

LA PRECUELA DE "GAME OF THRONES"

Naomi Watts encabezará el elenco de la precuela. Tras largas negociaciones, la actriz estará al frente del episodio piloto que producirá HBO, escrito por Jane Goldman y que tendrá como productor ejecutivo a George R.R. Martin.



La ficción, aún sin título, está ambientada miles de años antes de los eventos de "Game of Thrones". De acuerdo con información brindada el canal, retratará la llamada Era de los Héroes de su apogeo hasta su ocaso. El verdadero origen de lo caminantes blancos y las casas nobles de Westeros se revelarán.