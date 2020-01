Kit Harington dijo cómo se siente al ser el único actor nominados de "Game of Thrones" a los Globos de Oro 2020. | Fuente: HBO

Kit Harington se alista para combatir su última batalla a nombre de "Game of Thrones": este 5 de enero, luchará por obtener el galardón a Mejor Actor en Serie de TV Dramática en los Globos de Oro 2020. La suya es la única nominación que consiguió la premiada serie de HBO.

El actor bromeó sobre esta única candidatura: "parece que soy el solitario del trono. Me veo a mí mismo sentado solo en una mesa como el solitario", comentó a "The Hollywood Reporter".

El actor Kit Harington se encontraba en su casa, en Londres, cuando se dio a conocer la lista de candidatos a los Globos de Oro 2020. "No esperaba que me nominen. Creí que la serie sería nominada", aseguró el recordado Jon Snow quien describió como "inesperado y maravilloso" el momento que se enteró de su nominación.

"Cada vez que me voy a despedir de 'Game of Thrones' algo sale que me recuerda a la serie. Este es uno de esos momentos", sostuvo. El británico recalcó cuanto amó la ficción y al personaje.

En la ceremonia del domingo 5 de enero, Kit Harington competirá a Mejor Actor en Serie de TV Dramática con: Brian Cox ("Succession"), Rami Malek ("Mr. Robot"), Tobias Menzes ("The Crown") y Billy Porter ("Pose").

"Game of Thrones" terminó su ciclo y solo obtuvo una nominación en los Globos de Oro. | Fuente: HBO

Como el único candidato de "Game of Thrones" a los Globos de Oro 2020, el actor reconoce su tristeza ante la ausencia de sus demás compañeros de elenco como Emilia Clarke, Peter Dinklage y los creadores David Benioff y Dan Weiss. "Obviamente quería que todos estuvieran nominados, y siento que deberían, como cualquiera que ama su serie y a sus compañeros sentiría. Estoy feliz por mi nominación así que representaré la serie por mí solo. Haré lo mejor", comentó.

LOS MÁS NOMINADOS

Los Globos de Oro presentarán su 77° edición este domingo 5 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Estados Unidos. Así es como se dará inicio a la temporada de premios previa a la carrera por el Oscar 2020. La plataforma Netflix destaca con 17 nominaciones en las categorías de cine y televisión; entre las cuales figuran "Marriage Story", la aclamada película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, y "The Irishman", el más reciente filme de Martin Scorsese.

HORA Y CANAL PARA VER LOS GLOBOS DE ORO

Fecha: Domingo 5 de enero del 2020.

México: 6 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7 p.m.

Venezuela: 8 p.m.

Chile y Argentina: 9 p.m.

Canal: TNT.