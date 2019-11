Scarlett Johansson se refirió a su divorcio de Ryan Reynolds. | Fuente: AFP / Instagram

A pesar de haberse divorciado dos veces, Scarlett Johansson sigue creyendo en el matrimonio y en la idea de construir una familia con su pareja. A propósito del estreno de su nueva película "Marriage Story", sobre un divorcio, la actriz reflexionó sobre sus fallidas nupcias con el también actor Ryan Reynolds.



La pareja comenzó a salir en el 2007, un año después se casaron y para el 2011 anunciaron su divorcio. Un matrimonio que, para Scarlett Johansson, no tenía futuro dada su mentalidad en la época, solo tenía 23 años. "En realidad, no comprendía bien lo que era el matrimonio. Creo que, de algún modo, le di una visión demasiado romántica", mencionó a la revista Vanity Fair.

Tras separarse de Ryan Reynolds, la actriz de "Avengers: Endgame" pasó nuevamante por el altar con el francés Romain Dauriac; pero no funcionó. Ahora, con 35 años, está comprometida con Colin Jost, de "Saturday Night Live". "Ahora es una cuestión diferente de mi vida. Me siento en mi lugar en el mundo, capaz de tomar decisiones más activas. Creo que estoy más presente de lo que estaba antes", agregó.

En lo referente a su divorcio de Dauriac, dueño de una agencia de publicidad, la artista señaló que "la idea de crear una familia, construirla y trabajar en ella me gusta. Creo que sería fantástico, siempre lo he querido. También lo quise en mi matrimonio con el padre de mi hija. No era la persona adecuada, pero me gusta esa idea".

Scarlett Johansson se casó y divorcio dos veces. Ahora está comprometida con Colin Jost, de "Saturday Night Live". | Fuente: AFP

SER LA MEJOR PAGADA EN HOLLYWOOD Y SOBRE WOODY ALLEN

Scarlett Johansson también se refirió a su título como la mujer mejor pagada de Hollywood gracias a su participación en las películas de Marvel. Ella aseguró que "es maravilloso porque me da la posibilidad de no sentirme obligada a trabajar constantemente. Puedo tener tiempo. No tener que coger un trabajo porque necesito mantenerme, como básicamente todo el mundo en la industria tiene que hacer. Sé cómo funciona... Así que es genial. Es un lujo, un lujo enorme".

Por otro lado, la actriz de "Avengers: Endgame" también dio su opinión sobre el director Woody Allen después de las acusaciones de su hija adoptiva, Dylan Farrow, por abuso sexual. "Forma parte de mi experiencia. Yo no sé más cosas que los demás, solo que tengo mucha cercanía con Woody. Es mi amigo. Pero no tengo más percepción que mi propia relación con él", afirmó.

La película "Marriage Story" es la crónica de un turbulento divorcio, entre Nueva York y Los Ángeles, dirigida por Noah Baumbach. Narra cómo un amor se puede transformar en una pesadilla, cómo las tensiones y las diferencias pesan en un divorcio. Es coprotagoniza por Johansson y Adam Driver, en diciembre llega a Netflix. (Con información de Europa Press)