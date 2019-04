Arya y Gendry tuvieron un romántico encuentro en "Game of Thrones". | Fuente: HBO

Mientras los vivos se preparan en la víspera a la batalla contra el Rey de la Noche, Arya Stark (Maisie Williams) y Gendry (Joe Dempsie) tuvieron una noche romántica. Entre los fans de "Game of Thrones", esta pareja es una de las favoritas y la actriz comentó cómo se dio su primera escena de sexo en la serie de HBO.

Curiosamente, cuando Maisie Williams leyó primero la escena pensó que se trataba de una broma de los creadores David Benioff y Dan Weiss, que son conocidos por enviar guiones falsos al elenco. Cuando todos se sentaron a leer el guion, la actriz aceptó que Arya iba a dormir con Gendry antes de la batalla en Winterfell.

"Pensé 'de verdad vamos a hacer esto'. ¿Cuándo lo grabamos? Necesito ir al gimnasio. Pensé toda una lista de cosas", dijo Williams a "Entertainment Weekly" sobre su comentada escena en "Game of Thrones".

LA DECISIÓN DE MAISIE

La pregunta más importante era si se iba a mostrar a Arya Stark desnuda frente a cámaras. Algo que ya ha sucedido con otros miembros del elenco y que han firmado contratos al ser mayores de 18 años. Maisie Williams dijo que los creadores de la serie de HBO le dejaron decidir cuánto mostrar. "Así que lo mantuve privado. No me pareció importante que Arya haga desnudo completo. Esa escena no se trata sobre esi. Y todos los demás ya lo han hecho en la serie así que...", comentó la actriz.

Williams, de 21 años, contó que la escena se grabó de forma apresurada. Para su compañero Joe Dempsie, de 31 años, resultó algo extraño dado que conoce a su compañera desde que tenía 11 o 12 años. "Al mismo tiempo, no quiero ser condescendiente con ella porque es una mujer. Así que nos divertimos", dijo.

Para la actriz, lo más importante como Arya Stark fue lo que este momento significó para su personaje en "Game of Thrones". Después de pasar años desligándose de su humanidad, esto significó una reconexión. "Este es el momento en el que Arya acepta que la muerte llegará mañana, algo que nunca hace. Es interesante vere a Arya un poco más humana", comentó Maisie Williams.