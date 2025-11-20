Revelan muerte de histórico personaje de Los Simpson tras 35 temporadas: ¿de quién se trata?

Los Simpson acaba de confirmar la muerte de uno de sus personajes más emblemáticos que estuvo presente durante 35 temporadas en la serie de televisión.

Fue el último domingo 16 de noviembre, en el capítulo Sashes to Sashes, que se conoció que Alice Glick, la organista longeva de la Iglesia de Springfield, se encuentra “muerta” de manera definitiva después de aparecer durante más de tres décadas en Los Simpson.

En el mencionado capítulo, Alice fallece en medio de un sermón para luego estar dentro de un ataúd en su funeral realizado en la Escuela Primaria de Springfield. Seguidamente, se supo que toda su herencia sería donada para la creación de un nuevo programa de música educativa para los niños de la escuela.

Esta no es la primera vez que se conoce sobre la muerte de Alice Glick. En la temporada 22, el personaje fue atacado por un Robopet, lo que generó dudas de si seguía o no con vida, ya que volvía a aparecer en la iglesia en algunos episodios y en otros lucía como un fantasma.

“En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, gracias a la hermosa música que creó. Pero en otro, y más importante, sí, está muerta como un clavo”, manifestó el productor ejecutivo Tim Long a la revista People.

Cabe resaltar que Alice Glick apareció por primera vez en Los Simpson en el episodio Three Men and a Comic Book, de la segunda temporada.