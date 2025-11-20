Revelan muerte de histórico personaje de Los Simpson tras 35 temporadas: ¿de quién se trata?

Alice Glick debutó en 1991 en el episodio 'Three Men and a Comic Book' de la segunda temporada. |
Fuente: 20th Century Fox
¿Quiénes son los otros personajes fallecidos de Los Simpson?
Los Simpson ha eliminado a diversos personajes en sus más de 35 temporadas. Uno de los últimos casos fue el de Larry Dalrymple, también conocido como Larry “The Barfly”, quien dejó de aparecer en la serie en el capítulo Cremains of the Day, emitido en abril de 2024.
De igual manera otro personaje desaparecido es Tony el Gordo, quien murió de un infarto en el capítulo Donni Fatso en la temporada 22. No obstante, la serie recreó a Tony en su primo Fit Tonu, quien luce en apariencia similar.
Asimismo, Mona Simpson, madre de Homero Simpson, falleció en la temporada 19 en el episodio Mona Leaves-a, siendo uno de los momentos emotivos de la serie.
El 2013, el personaje de Edna Krabappel, la profesora de Bart, dejó de aparecer tras el fallecimiento de su actriz de voz, Marcia Wallace.
De igual manera, otro personaje que dejó de existir fue Maude Flanders, esposa de Ned, al caer de lo alto de un estadio al ser alcanzada por unas camisetas en la temporada 11.
Del mismo modo fueron eliminados: Murphy Encías Sangrantes (mentor musical de Lisa Simpson), Rabbi Hyman Krustofsky (padre de Krusty el Payaso), Beatrice Simmons (pareja del abuelo Simpson), Amber Simpson, entre otros.
Disney anunció secuela de la película de Los Simpsons para julio de 2027
Disney anunció el regreso de la familia Simpson a la gran pantalla como parte de una segunda película que se estrenará en julio de 2027.
"The Simpsons finalmente vendrá a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027", confirmó la plataforma de contenidos en línea en sus redes sociales.
El proyecto saldrá a la luz dos décadas después del estreno de la primera película de la familia más popular de la televisión.
The Simpsons: The Movie tuvo un éxito rotundo al recaudar 536 millones de dólares en taquilla mundial.
La serie animada más longeva de la televisión
Creada por Matt Groening, The Simpsons es una de las series más populares y reconocidas de la historia de la televisión, además de ostentar el título de la más longeva desde su inicio de programa en 1989.
Ambientada en el pueblo ficticio de Springfield, la serie narra la vida de la familia Simpson, incluyendo a su padre, Homero, a su madre, Marge, y a sus hijos, Bart, Lisa y Maggie.
La serie ha sido renovada hasta su 40º temporada, que se emitirá entre 2028 y 2029 en Disney+.