Histórico personaje de Los Simpson regresará a la serie luego de 30 años: ¿de quién se trata?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

¡Paren todo! Los Simpson traerá de vuelta a uno de sus personajes más recordados con la voz, y el retorno, de uno de los actores más queridos de Hollywood. Se trata de Danny DeVito, quien regresará a la icónica serie estadounidense luego de más de 30 años tras su última aparición.

El intérprete de El Pingüino en Batman Regresa estará, por tercera vez, en Los Simpson, después de su debut en 1991, dando su voz, nuevamente, al personaje de Herb Powell, hermano de Homero, quien regresará a la serie animada para la temporada 36 en Fox en setiembre.

Fue el guionista de Los Simpson, Michael Price, quien dio la noticia durante una entrevista el último domingo en el podcast 'Four Finger Discount' en la Comic-Con de San Diego. El también productor mencionó que Danny DeVito será la “estrella invitada” para el próximo episodio de la temporada 36 de Los Simpson titulado 'Bart's Birthday'.

En el diálogo, Price puntualizó que DeVito estará en el programa "con un personaje que ya había interpretado antes". El actor de Matilda solo prestó su voz a Herb Powell, el olvidado hermano de Homero Simpson.

Herb Powell hizo su primera aparición en el clásico episodio 'Oh Brother, Where Art Thou?'. | Fuente: 20th Century Fox

¿Cuántas veces apareció Herb Powell en Los Simpson?

La primera aparición de Herb Powell en Los Simpson fue en 1991, en el clásico episodio 'Oh Brother, Where Art Thou?', donde Homero se entera que tiene un medio hermano perdido que es dueño de una exitosa empresa de automóviles. En el capítulo, Homero arruina la compañía de Herb dejándolo en bancarrota. Herb se va de la ciudad con el fin de no ver más a Homero.

En 1993, Danny DeVito vuelve a dar su voz a Herb Powell en la temporada 3 de Los Simpson en 'Brother, Can You Lend Me Two Dimes?'. En dicho episodio, Herb pide ayuda económica a Homero para crear un dispositivo que ayuda a los bebés a comunicarse con sus padres. El invento de Herb lo ayuda a recuperarse económicamente yéndose de la ciudad y dejando regalos a la familia Simpson, incluido a su hermano.

Luego de dicha participación, el personaje de Herb Powell no volvió a aparecer en un episodio. No obstante, su nombre tuvo algunas menciones de Homero y su familia.

Herb Powell tuvo un breve cameo en la temporada 24, durante el capítulo 'Change of tutor', cuando Homero lo llama para pedirle que sea el tutor legal de sus hijos. Sin embargo, Herb le dice a su hermano que se encuentra, otra vez, en quiebra haciendo que este cuelgue el teléfono.

Danny DeVito regresará para la temporada 36 de Los Simpson con su personaje de Herb Powell. | Fuente: AFP

¿Quiénes estarán en el nuevo episodio de Los Simpson?

Danny DeVito no será la única estrella de Hollywood que estará en el nuevo episodio de Los Simpson 'Bart's Birthday'. El actor de Dumbo estará acompañado de otros reconocidos nombres como Tom Hanks, John Cena, Joel McHale y Conan O'Brien, quien se interpretará a sí mismo.

Si bien no se conoce la trama oficial de 'Bart's Birthday', o 'El cumpleaños de Bart', se entiende que habrá un reencuentro familiar con DeVito como Herb Powell, hermano de Homero y tío de Bart, marcando una historia especial en la serie.

Los Simpson, serie creada por Matt Groening, retornará a Fox con el estreno de su temporada 36 el próximo 29 de setiembre. El capítulo se difundirá en streaming por Disney Plus, donde también están las temporadas anteriores.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis