Con fecha de estreno y póster oficial: nueva serie 'Malcolm in the Middle' lanza su primer tráiler [VIDEO]

Confirmado. Malcolm in the Middle regresa oficialmente. La nueva serie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta) protagonizada por Frankie Muniz como Malcolm en su etapa adulta lanzó este lunes su primer tráiler oficial anunciando su fecha de estreno para el 10 de abril de 2026 a través de las plataformas de Hulu y Disney+.

"19 años después", expresó el nuevo adelanto, de 30 segundos, con Frankie Muniz con 40 años mostrando otra vez a su simpática —y peculiar— familia.

“Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tenía que hacer era mantenerme lejos de mi familia”, exclama Malcolm, quien trata de esconderse de sus familiares para continuar con su vida lejos del desorden y las ocurrencias a las que lo tienen acostumbrado.

De igual manera, su madre Lois (Jane Kaczmarek) le reclama por haberse alejado tanto tiempo del entorno familiar.

“Malcolm se ha estado escondiendo intencionalmente de esta familia durante años”, expresa mientras aparece su esposo Hal (Bryan Cranston), y sus otros hijos: Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield) y Piama (Emy Coligado). Además de Dewey, quien ahora es interpretado por Caleb Ellsworth-Clark tras el retiro de la actuación de Erik Per Sullivan.

En otro momento, aparece Malcolm junto a su esposa Cynthia (Tania Raymonde) y su hija Leah (Keeley Karsten) en una camioneta. “No puedes pasar el resto de tu vida escondiéndote y negando que tu familia si quiera existe”, le dice Cynthia a su esposo. “Funcionó perfectamente hasta que aparecieron”, respondió Malcolm mostrando nuevas escenas de patadas, besos y su familia reunida en una ‘explosiva’ ceremonia de bodas.

¿Cuándo se estrenará la serie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair?

La nueva miniserie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta) se estrenará el 10 de abril de 2026 a través de las plataformas de Hulu y Disney+. La trama se hará en un formato de cuatro capítulos.

¿De qué trata la nueva serie Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair?

La historia de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se desarrolla a partir del 40° aniversario de bodas de Hal y Lois, evento que reúne otra vez a la disfuncional familia.

"Malcolm, ahora un adulto con su propia hija es arrastrado de vuelta al caos familiar cuando Hal y Lois insisten en que asista a su 40 aniversario de bodas, desatando un reencuentro explosivo y disparatado que retoma el humor irreverente de la serie original, explorando la vida adulta, la paternidad y la inevitable locura familiar", se lee en la sinopsis oficial.

A reunion 19 years in the making. #MalcolmInTheMiddle Life’s Still Unfair, a special four-part event, streams April 10 on Hulu and with #HuluOnDisneyPlus. pic.twitter.com/jJUjKGp9hX — Hulu (@hulu) December 29, 2025

¿Qué dijo Frankie Muniz con el regreso de Malcolm in the Middle?

Frankie Muniz mostró su entusiasmo con el regreso de su personaje de Malcolm en Malcolm in the Middle. La popular serie, estrenada en el 2000 hasta el 2006, logró siete premios Emmy, un Grammy y siete nominaciones a los Globos de Oro.

“Estoy tan emocionado de anunciar que después de 18 años volvemos con Malcolm in the Middle. ¡Prepárate, no podemos esperar a que todos vean lo que Malcolm y su familia han estado haciendo!”, escribió Frankie Muniz en sus redes sociales meses atrás.

Fue en diciembre de 2024 que se conoció oficialmente el regreso de Malcolm in the Middle en una nueva serie producida por Hulu con el retorno del elenco original.

Del mismo modo, se supo que esta nueva versión de Malcolm in the Middle busca conectar tanto con quienes disfrutaron de las temporadas originales como con una nueva generación de espectadores. Además, de la incorporación de elementos modernos y una narrativa fresca.

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair se estrenará el 10 de abril de 2026.Fuente: Hulu