Jeffrey Dean Morgan, que interpreta a Negan, sabe cuándo debería de terminar "The Walking Dead". | Fuente: Fox

Desde que "The Walking Dead" se estrenó, en octubre del 2010 en Estados Unidos, la serie sobre el apocalipsis zombie se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión por cable en su país. Pese al paso de los años y al evidente desgaste ─que incluyó la deserción de sus protagonistas como Andrew Lincoln─ parece que aún le quedan años de vida. Algo con lo que está de acuerdo Jeffrey Dean Morgan, es decir, Negan.

A poco de estrenar la temporada 10, que se transmite los domingos por Fox Premium Series, ha surgido la pregunta sobre el futuro de la serie, que cobra especial importancia tras el fin del cómic de Robert Kirkman. El actor se pronunció al respecto, comentando que le gustaría que la ficción terminase siendo aún popular.

"No quieren soltarlo aún. Personalmente, diría que terminemos estando en la cima, acabemos siendo la serie número uno en el mundo. Si eso vaya a suceder o no, no lo sé, creo que si nos quedamos con el cómic, todavía tenemos otros tres años. Nos hemos desviado mucho; pero creo que, probablemente, haya un buen material para estar tres años más", declaró Jeffrey Dean Morgan, el exvillano Negan, a la revista "Variety".

Y ahí surge otra interrogante, ¿qué tan fiel será "The Walking Dead" a las tramas del cómic? Como muchos saben, la ficción ha trazado su propia línea, con cambios radicales respecto a la novela gráfica, en la que Rick y Carl Grimes estuvieron prácticamente hasta el final.

"The Walking Dead" estrenó su temporada 10. Se transmite domingos en Fox Premium Series. | Fuente: Fox Premium Series

DE SERIE A FRANQUICIA



Parece que Angela Kang, showrunner de la serie, tiene pensado usar los cómics de Robert Kirman como referencia. "Dependiendo del ritmo en el que avancemos, podría ser un final muy rápido o uno más pausado. Siempre rellenamos con material original. Robert nos dijo a mí y a Scott Gimple que miremos todos los hilos que ha hecho, para que la historia pueda ser de un millón de maneras diferentes", declaró.

"The Walking Dead" acaba de estrenar su temporada 10. A ello se suman dos spin-offs, "Fear the Walking Dead" y otro (aún sin nombre) que llegará en 2020.

El nuevo drama de zombis, con una primera entrega de 10 capítulos, se desarrollará en el mismo universo de personajes que las otras dos series. La ficción, aún envuelta en el misterio, se centra en una nueva generación de sobrevivientes. Adolescentes que casi no recuerdan el mundo antes de los zombis, pero que aún no se han enfrentado a ellos.

Además, se desarrollarán tres películas protagonizadas por Andrew Lincoln (que interpretó a Rick Grimes), que se estrenán en el cine. "Estas películas van a suponer una gran evolución respecto a lo que hemos estado haciendo en televisión en cuanto al tamaño de la producción", indicó Scott Gimple. (Europa Press)