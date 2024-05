'Chabuca' llega a Netflix: ¿cuándo se estrena la película biográfica de Ernesto Pimentel en la plataforma?

Tras su llegada a los cines nacionales, y con una buena acogida en su semana de estreno, (más de 15 mil personas fueron a verla) Netflix anunció que la película Chabuca formará parte de su catálogo a fines de mayo.

La película cuenta con la actuación de Sergio Armasgo, quien asume el desafío de interpretar a Ernesto Pimentel y su emblemático personaje Chabuca, una figura entrañable y querida por el público peruano.

El elenco se completa con talentosos actores como Haydeé Cáceres, Norka Ramirez, Miguel Dávalos, Izan Alcázar, Gina Yangali, Brando Gallessi, Alejandro Villagomez, Gerson Del Carpio, Erick Elera, entre otros.

¿De qué trata Chabuca?

"Ernesto Pimentel, un niño criado en un modesto hogar, se enfrentó a la pérdida de su madre a temprana edad, quedando al cuidado de su abuela y su tío. Su infancia inspiró la creación de Chabuca, un personaje de coloridas polleras y altos tacones que conquistó los corazones de millones de hogares en todo el Perú. A pesar de los desafíos personales y la revelación de su identidad, Ernesto encontró en Chabuca el apoyo de sus seguidores y la fuerza para perseguir su sueño más profundo: ser padre y compartir amor y risas en todo el país en televisión nacional y en uno de los circos más importantes del país", reza la sinopsis oficial.

Netflix compartió la fecha de estreno de "Chabuca" en la plataforma.Fuente: Captura de pantalla / Netflix

Fecha de estreno de Chabuca en Netflix

Chabuca, la película biográfica de Ernesto Pimentel, se estrenará en Netflix el 31 de mayo.

¿Cuál es el mensaje de Chabuca?

Más que una autobiografía, Chabuca es una "avalancha de emociones" que busca compartir un mensaje de esperanza y resiliencia. En 1999, Pimentel hizo público su diagnóstico de VIH, lo que lo llevó a una profunda reflexión sobre la vida. "Vivo desde hace muchos años enfrentando la fragilidad de la vida", recordó Ernesto Pimentel en Encendidos, programa de RPP.

"Me refugié en el humor, el amor y también en la decisión de vivir cada día. Ese es el llamado que tiene esta película: vivir cada día como si fuera el último", agregó. Pimentel aceptó la propuesta de Miguel Valladares y Tondero Producciones, responsable de éxitos como Soltera codiciada, Locos de amor y ¡Asu mare!, para compartir este mensaje con el mundo.

Durante la entrevista, el actor también reconoció que “muchas personas son parte de esta película”. "Mucha gente, a lo largo de mi carrera, ha sostenido mi plato de comida y no es un tema retórico, es una realidad. Cuando no creía en la posibilidad de desarrollarme como artista, había gente que me decía: 'Oye, tú vas a lograrlo'", comentó.

Según Ernesto Pimentel, Chabuca es una oportunidad "genuina" para mostrar un Perú que "sigue siendo eco en algunos lugares". Él recuerda haber vivido en un país que era "mucho más abusivo con las minorías". "Esta película va a testimoniar a alguien que no se dio por vencido y va a permitirles compartir el hecho de que ser feliz es una decisión", concluyó.

