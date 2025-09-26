¿Habrá temporada 4 de ‘Alice in Borderland’? Esto dijo el director sobre el futuro de la serie de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alice in Borderland se ha convertido en una de las producciones japonesas más exitosas de Netflix desde su estreno en 2022. Con tres temporadas, la serie basada en el manga de Haro Aso ha conquistado a millones de espectadores gracias a su mezcla de suspenso, ciencia ficción y juegos mortales.

Tras el final de la tercera entrega, la gran incógnita entre los fanáticos es si la historia continuará con una cuarta temporada.

¿‘Alice in Borderland’ tendrá cuarta temporada?

Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente la temporada 4, las declaraciones de parte del equipo creativo mantienen viva la esperanza. El director Shinsuke Sato y los protagonistas Kento Yamazaki (Arisu) y Tao Tsuchiya (Usagi) han expresado su deseo de regresar. “Si me preguntan si me interesaría, sin duda diría que sí”, comentó Sato en una entrevista con Radio Times.

Final abierto y nuevas posibilidades

La tercera temporada concluyó con un desenlace que dejó varias puertas abiertas para continuar la trama. Aunque el manga original cerraba con la segunda entrega, Netflix decidió expandir la historia con material inédito. La aparición de la carta del Joker y la misteriosa introducción de un restaurante en Los Ángeles sugieren que el universo de Alice in Borderland todavía tiene mucho por explorar.

¿De qué trata ‘Alice in Borderland’?

Alice in Borderland comienza con Arisu, quien es pieza importante para la historia y más ahora que sí tendrá segunda temporada. Él junto a sus amigos Korube y Chota, son de los pocos que están en la Tierra y tienen que pasar una serie de juegos para sobrevivir.

Tras una serie de competencias, llegan al juego final: ‘Ten Heart Game’, donde fueron a una playa y tenían que adivinar quién era la ‘bruja’. Aquí muchos murieron, pero Arisu descubrió que era Momoka.

Después de que Niragi quemara la mansión que había en la plata, los competidores colocaron el cuerpo de Momoka en una hoguera y con eso le ponían fin al juego. Gracias a la evidencia que había en el teléfono de la bruja, Arisu pudo localizar la salsa del control, pero todos los responsables habían muerto.

Antes de que se dieran por vencidos, Mira, una mujer, aparece en las pantallas y les dice que va a comenzar otro juego. Con más juegos por ganar, Arisu y Usagi tienen que escapar antes de recorrer toda esa travesía nuevamente. La pareja tendrá que seguir jugando hasta que puedan resolver el misterio que hizo desaparecer a las personas de Japón y del mundo.

