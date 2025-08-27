Jason Day protagonizará ‘La Huésped’, nuevo thriller psicológico y erótico de Netflix

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El suspenso llega desde Colombia con La Huésped, la nueva producción original de Netflix que promete mantener a los espectadores al borde de sus emociones. Bajo la dirección de Klych López e Israel Sánchez Vargas, la serie explora cómo la venganza puede irrumpir en un hogar disfrazada de deseo y fragilidad.

El thriller psicológico y erótico está protagonizado por Laura Londoño y Carmen Villalobos, quienes asumirán papeles muy distintos a los que habían interpretado antes, encarnando a dos mujeres al límite, unidas por una relación intensa, peligrosa y profundamente sensual.

El elenco se completa con figuras de primer nivel como el peruano Jason Day, Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz y Jairo Camargo, entre otros.

Con 20 episodios, La Huésped promete convertirse en una de las apuestas más arriesgadas de Netflix en la región, explorando los límites entre el deseo, la obsesión y la destrucción, en una trama que desafía etiquetas y moralismos.

¿De qué trata ‘La Huésped’?

“Cuando Sonia (Carmen Villalobos), sin previo aviso, llega una noche al hogar de Silvia (Laura Londoño), se abre la puerta a una intrigante historia cargada de venganza y deseo. En este thriller psicológico y erótico, la inesperada visita de Sonia irrumpe en la vida de Silvia justo cuando atraviesa una crisis con su esposo Lorenzo (Jason Day) y lidia con los dilemas de su hija. Lo que para Silvia parecía un recuerdo íntimo y pasajero con una conocida, se transforma en una amenaza cuidadosamente orquestada por Sonia, todo dentro de las paredes de su propio hogar”, reza la sinopsis.

Jason Day en ‘La primera vez’, serie colombiana de Netflix

El actor peruano Jason Day continúa consolidando su carrera internacional y esta vez, sigue en Colombia. En junio de este año, se incorporó a la tercera temporada de La primera vez, exitosa serie colombiana de Netflix. La nueva entrega marcó un nuevo hito en la trayectoria del actor.

Day interpreta al profesor Antonio Silva, un personaje carismático y apasionado por la literatura que hace su debut en el capítulo 5. Su ingreso coincide con una nueva etapa en la historia: Eva (Francisca Estévez) y Camilo (Emmanuel Restrepo) inician su vida universitaria, donde conocerán al profesor Silva, quien se convierte en una figura clave al transformar su visión sobre la literatura y el pensamiento crítico.

Con este papel, Jason Day se sumó al reparto recurrente de una de las producciones juveniles más vistas de la región, afianzando su presencia en la pantalla internacional y demostrando su versatilidad actoral. La participación del actor fue bien recibida por los seguidores de la serie, quienes destacaron la profundidad que aportó a la narrativa universitaria de la trama.