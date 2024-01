Lindsay Lohan y Kristin Chenoweth se unen para comedia romántica de Netflix 'Our Little Secret'

Lindsay Lohan no tiene descanso y quiere seguir brillando con sus películas en Netflix. La recordada actriz de Cady Heron en la primera película de Chicas pesadas (2004) ahora compartirá escenario con la actriz Kristin Chenoweth en la nueva comedia romántica de Netflix, Our Little Secret, donde ambas artistas, de acuerdo con información de Variety, interpretarán a “dos mujeres resentidas que se ven obligadas a pasar la Navidad juntas después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos”.

Este nuevo largometraje de Netflix juntará a un grupo de reconocidos actores donde figuran: Jon Rudnitsky, Chris Parnell, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ash Santos, Jake Brennan, Brian Unger y Tim Meadows, quien hizo del director Ron Duvall en la entrega de Mean Girls que llegó a los cines de Estados Unidos el último 12 de enero. “No está claro quien más interpretará al elenco”, precisa Variety.

Según sostiene la revista, Our Little Secret se encuentran en plena producción por lo que aún no se sabe la fecha de estreno en Netflix. Este nuevo proyecto fue escrito por Hailey DeDominicus mientras que Mike Elliott y Lisa Gooding son los productores, y Joseph P. Genier es el productor ejecutivo.

La comedia Our Little Secret es la tercera película que protagoniza Lindsay Lohan para Netflix. Anteriormente, la actriz de 37 años estuvo en la comedia romántica de fantasía Irish Wish y el 2022 brilló con su actuación en Falling for Christmas que marcó el regreso de Lohan a la actuación después de una década.

Lindsay Lohan en su icónico personaje de Cady Heron en 'Chicas pesadas'. | Fuente: Paramount Pictures

Lindsay Lohan estaría "dolida y decepcionada" con nueva película 'Mean Girls'

Lindsay Lohan estaría muy molesta con la producción de Mean Girls por una escena donde se hace referencia a insultos contra ella. Fue el representante de Lohan quien aseguró a The Messenger que la actriz se siente “dolida y decepcionada” al ver que se hizo alusión a uno de los insultos más mediáticos contra ella.

Resulta que en una de las escenas de Mean Girls donde sale la rapera Megan Thee Stallion cantando a la nueva Cady Heron (Angourie Rice) para hacer referencia a Regina George (Renné Rapp), Megan dice la frase “la entrepierna de fuego ha vuelto” haciendo referencia al insulto que lanzó Brandon Davis, un multimillonario y amigo de Paris Hilton, contra Lindsay Lohan.

“Está bien, entonces alguien me envió este look y pensé: 'Chicas calientes, volvemos al rojo, la entrepierna de fuego del año 2000 ha vuelto", expresó la rapera en el filme.

Lindsay Lohan recibió insultos por parte de Brandon Davis

Fue en el 2006 que Brandon Davis se volvió viral en un video saliendo de un club nocturno junto con Paris y Nicky Hilton despotricando contra Lindsay Lohan ante las cámaras de los paparazzi y afirmando que las partes íntimas de Lohan son “apestosas y naranjas” y calificando a la actriz de “entrepierna de fuego” causando las carcajadas cómplices de Paris Hilton y compañía.

“Lindsay estaba muy dolida y decepcionada por la referencia de la película. Ella se sorprendió la semana pasada cuando vio la película por primera vez”, expresó el representante de Lohan.