One Direction prepara documental en Netflix donde hablarán de la muerte de Liam Payne

One Direction fue una boy band formada en 2010 en Londres (Reino Unido).
One Direction fue una boy band formada en 2010 en Londres (Reino Unido). | Fuente: Facebook: One Direction
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Liam Payne, que alcanzó la fama con One Direction, murió a los 31 años a causa de múltiples traumas y hemorragias internas y externas, al precipitarse de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires.

Las estrellas de la exitosa banda británica One Direction, Louis Tomlinson y Zayn Malik, se embarcarán en una serie documental que los llevará a recorrer Estados Unidos en carretera, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

El proyecto estará dirigido por Nicola Marsh, quien también dirigió el documental sobre Demi Lovato y se espera que a lo largo de la travesía repasen su trayectoria profesional y recuerden la trágica muerte de su compañero de One Direction, Liam Payne, precisó la revista especializada.

El coloso del entretenimiento Netflix se encuentra a cargo de esta serie, que prevé su estreno para 2026 y en el que, por el momento, no se espera la participación de sus otros compañeros de banda, Harry Styles y Niall Horan.

La trágica muerte de Liam Payne

Liam Payne, que alcanzó la fama con la banda masculina One Direction surgida de un programa de talentos en 2010, murió a los 31 años a causa de múltiples traumas y hemorragias internas y externas, al precipitarse de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires en octubre del año pasado.

Los rastros de alcohol, cocaína y antidepresivos que se encontraron tras su autopsia, así como los conflictos legales y las acusaciones de abuso psicológico de su exnovia Maya Henry, hicieron patentes las sombras de la vida del cantante que se ocultaban tras los focos de la fama.

Tags
One Direction Liam Payne Netflix

