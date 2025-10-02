‘Peaky Blinders’ tendrá secuela: Netflix y la BBC expanden la saga con dos temporadas más

Tras la esperada película, la saga de los Shelby continuará con nuevas historias ambientadas en la posguerra británica en Birmingham de 1953.

La historia de los Shelby no ha llegado a su fin. Netflix y la BBC británica confirmaron que el universo de Peaky Blinders regresará con nuevas producciones creadas y escritas por Steven Knight, el mismo autor de la aclamada serie original.

Según el comunicado oficial, se desarrollarán dos nuevas series, cada una con seis episodios de 60 minutos que se rodarán en Birmingham. No obstante, algunos medios señalan que podría tratarse de dos temporadas de una sola producción, mientras que otros insisten en que se trataría de dos ficciones independientes. Por ahora, ambas plataformas se remiten a la información compartida en la nota de prensa de la plataforma.

Las producciones estarán a cargo de Kudos y Garrison Drama y funcionarán como secuela directa de la película de Peaky Blinders, actualmente en fase de postproducción y cuyo estreno en Netflix está previsto para el próximo año.

The Shelbys are back in business.



A new era, a new generation, a new story. A new series. With the Shelby family right at its blood-soaked heart.#PeakyBlinders #Shelby #DramaSeries #StevenKnight #Birmingham pic.twitter.com/qsZuuLUwbC — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) October 2, 2025

Una nueva generación de Shelbys en 1953

La trama se situará en Gran Bretaña, 1953, en plena reconstrucción tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, Birmingham se convierte en el escenario de una lucha feroz por el control de un gigantesco proyecto de edificación. Entre oportunidades y amenazas, la nueva generación de Shelbys estará en el centro de una historia marcada por la violencia, el poder y la ambición.

El creador Steven Knight expresó su entusiasmo por esta continuación:

“Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje increíble”.

Por su parte, Mona Qureshi, ejecutiva de Netflix, destacó: “No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders junto a Kudos, Garrison Drama y la BBC. Hay pocos narradores modernos que igualen a Steven Knight, y estamos ansiosos por regresar a las calles de Birmingham con la próxima generación de la familia Shelby”.

Con la película en camino y estas nuevas producciones en marcha, todo apunta a que el legado de los Shelby seguirá vivo por varios años más.

