El actor mexicano Alejandro Edda, que da vida a Joaquín 'El Chapo' Guzmán en la serie "Narcos: México" de Netflix, aseguró haberse sentido "intimidado" al encontrarse cara a cara, por primera vez, con 'El Chapo', en la sala del tribunal de Nueva York donde está siendo juzgado por narcotráfico.

"Me puse nervioso, en cuanto me vio, me saludó de lejos, es intimidante en cierta manera", señaló el intérprete fuera del tribunal.

"Lo vi muy atento, lo veo enfocado, siento que está muy centrado en lo que sucede, se le nota sano", dijo Alejandro Edda, de 34 años y natural de Puebla, y que fue fichado en 2017, por Netflix, para ser parte de "Narcos: México".

El actor explicó que tan pronto supo que el juicio estaba abierto al público viajó a Nueva York para conocerle. Él planea estar toda la semana para ver de cerca al hombre en cuya piel se ha metido.

ESTUDIAR A UN MITO

"Vine a estudiar a un señor que, en cierta manera, es como un mito", dijo antes de agregar que tiene "sentimientos encontrados" de cómo ve al supuesto líder del cartel de Sinaloa: "Como actor y como ser humano".

Como actor, Alejandro Edda argumentó: "Estoy investigando a un personaje, a un ser humano. Me fijo en gestos, en su mirada, en cómo se toca la cara, en sus facciones".

Como ser humano, aseguró: "Es triste -porque- sientes que tiene todo el poder de EE.UU contra una sola persona. El señor no habla inglés, siento que, en cierta manera, está enjaulado en un lugar ajeno. Aunque hablando como mexicano, debe pagar por sus crímenes".

'EL CHAPO': ¿UN TÍTERE?



El actor de "Narcos: México" dijo que se presentó a Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien acude diariamente al juicio; pero no ha conversado con ella.

Edda considera que una historia siempre tiene dos puntos de vista y que siempre hay una verdad. "Considero que la verdad está de cierta manera oculta y que 'El Chapo' es posiblemente un títere en todo esto y allá afuera y aquí, posiblemente, están muchos libres que tienen que ver con este crimen (narcotráfico)", señaló.

Destacó que como actor nunca juzga a sus personajes: "En cierta manera, empatizamos con ellos", indicó. "No lo juzgo [al 'Chapo'], ahora me estoy poniendo en sus zapatos, es una ficción, estamos haciendo una serie ['Narcos: México'] sobre una persona que está viva, al que voy a tomar con todo respeto", agregó.

Netflix confirmó la segunda temporada de la ficción que estuvo protagonizada por Diego Luna y Michael Peña. [EFE]