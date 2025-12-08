Paramount lanza oferta hostil de US$108.400 millones para arrebatar Warner Bros. Discovery a Netflix

Paramount Skydance desafía a Netflix y pone sobre la mesa 108.400 millones de dólares por WBD, proponiendo una compra en efectivo para todos los accionistas.

Este lunes, Paramount Skydance dio un paso audaz: presentó una oferta pública de adquisición directa a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), ofreciendo 30 dólares por acción en efectivo. Con ello, valora la compañía en aproximadamente 108.400 millones de dólares.

La oferta supera con creces la propuesta que días antes había aceptado el directorio de WBD de parte de Netflix, valuada en unos 83.000 millones de dólares. Paramount sostiene que su opción entrega 18.000 millones de dólares más en efectivo para los accionistas.

¿Por qué esta oferta es considerada hostil?

Paramount decidió saltarse la junta directiva de WBD, tras afirmar que las propuestas previas fueron ignoradas. Según el comunicado oficial, la oferta en efectivo es “la alternativa más segura y valiosa” para los accionistas, evitando un proceso regulatorio complejo y el riesgo que implicaría romper con las redes de cable (Global Networks).

La transacción, según Paramount, no tiene condición de financiamiento: está respaldada por capital de la familia Ellison y RedBird Capital, más compromisos de deuda confirmados por Bank of America, Citi y Apollo.

Una batalla abierta con Netflix

La jugada de Paramount llega justo después de que Netflix concretara un acuerdo para adquirir los activos cinematográficos, televisivos y de streaming de Warner Bros. Discovery —aunque sin incluir sus redes de cable y noticias. Paramount argumenta que su oferta beneficia mejor a los accionistas y apunta a que la operación con Netflix tendría una aprobación regulatoria incierta.

Desde el mercado llegaron reacciones inmediatas: tras el anuncio de Paramount, las acciones de WBD subieron casi un 6% y las de la propia Paramount avanzaron más de 5,5%, mientras que las de Netflix cayeron más de 4,5%.

Hollywood reacciona

Las reacciones en la industria no tardaron en aparecer. El actor Hugh Grant calificó la posible compra de Warner por parte de Netflix como “otra mala noticia para quienes disfrutan de la experiencia cinematográfica”. “Me cuesta ver una película en una plataforma de streaming. De hecho, lo odio”, dijo durante un foro de liderazgo organizado por el Hindustan Times en Nueva Delhi.

Por su parte, la actriz Jane Fonda expresó su preocupación y calificó la operación como “un acuerdo comercial catastrófico”. En un comunicado publicado en Instagram junto al Comité para la Primera Enmienda —un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión—, Fonda advirtió que se trata de “una escalada alarmante” que generaría un conglomerado “que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la Primera Enmienda”.

El sindicato de actores de Hollywood también se pronunció, pidiendo que la eventual compra de Warner Bros. por parte de Netflix se traduzca en más empleos y mayor producción, no en recortes. “Un acuerdo que beneficie a los miembros de SAG-AFTRA y a todos los demás trabajadores de la industria debe resultar en más creación y más producción, no menos. Debe realizarse en un ambiente de respeto por el talento involucrado”, señaló el gremio en un comunicado.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis