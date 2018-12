Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en "Stranger Things", aseguró que la tercera temporada de la serie de Netflix, de la que se conoce poco, es su favorita hasta el momento.

"La tercera temporada está increíble. La terminamos de grabar hace una semana. A los seguidores les va a encantar", expresó el actor durante su participación en la Comic Con Colombia.

Entre la euforia y las lágrimas de los seguidores, él soltó algunos detalles de la tercera entrega. Según adelantó, tendrá "una buena mezcla entre las cosas livianas que tiene la primera y la oscuridad de la segunda".

"No puedo revelar a qué nos vamos a enfrentar, pero sí que hay una nueva amenaza", acotó Noah Schnapp.

LA IMPORTANCIA DE ELEVEN

Develó que el personaje de Eleven tendrá "un rol muy importante", y destacó la interpretación de su compañera Millie Bobby Brown, que da vida a esa niña con habilidades psicoquinéticas en "Stranger Things". Señaló que ella "lo hizo genial" y que demostró una vez más que "es una gran actriz".

Durante las recientes grabaciones los protagonistas se hicieron "mucho más amigos" y por ello la despedida fue más emotiva que en anteriores temporadas. "Millie fue muy dramática y lloró en la despedida. Dijo que nos extrañará y yo también voy a hacerlo", comentó el actor.

Del recordado beso entre Eleven y Mike, en la segunda entrega, comentó que "fue algo incómodo para ellos", y adelantó que en la próxima temporada los seguidores "van a ver mucho de eso".

¿CUARTA ENTREGA?

Sobre una posible cuarta temporada, indicó que los productores "no dijeron nada", aunque mostró su esperanza en que sí se ruede, pues le "encantaría" seguir interpretando a Will. "Mientras la serie continúe yo voy a querer estar, aunque creo que no va a haber muchas más", advirtió Noah Schnapp.

La tercera temporada de "Stranger Things" se estrenará a mediados de 2019. Contará con rostros nuevos como Maya Hawke, Jake Busey y Cary Elwes, que se unirán a los ya conocidos: Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Charlie Heaton, Winona Ryder y David Harbour, según adelantó Netflix. (EFE)