Alejandra Baigorria, Said Palao y Mario Irivarren son parodiados en divertido sketch

La denominada 'Boda del año' entre Alejandra Baigorria y Said Palao estará presente en una nueva parodia de Jorge Benavides y todo su elenco.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria, Said Palao, Mario Irivarren, Onelia Molina, Vania Bludau, entre otros famosos, son retratados en una nueva parodia en JB en ATV.

Por medio de un adelanto compartido este miércoles en Tik Tok, el programa difundió un carrusel de fotografías donde ve a sus integrantes interpretando a los mencionados personajes de la farándula con motivo de la ‘Boda del año’ celebrada el último sábado 26 de abril.

En una primera foto, se puede ver a Gabriela Serpa y Alfredo Benavides parodiando a Alejandra Baigorria y Said Palao, respectivamente. La actriz cómica usa un vestido de novia y una corona muy parecida a la usada por ‘La rubia de Gamarra’. De mismo modo, Benavides usa un esmoquin blanco similar al que utilizó el modelo en su matrimonio.

Eso no es todo. En otra foto se puede ver a otros dos cómicos interpretando a Patricio Parodi y Steve Palao, padre de Said Palao, quienes habrían protagonizado un altercado con un joven dentro de la fiesta entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

Por otro lado, el personaje que interpreta a Alejandra Baigorria aparece acompañada de los cómicos Danny Rosales y Kille Gonzáles 'Pepino', encarnando una divertida representación de los padres de la influencer: Sergio Baigorria y Verónica Alcalá.

Del mismo modo, se puede ver a Jorge Benavides interpretando a Mario Irivarren, quien está acompañado de una parodia de Onelia Molina, quien fue como su pareja al matrimonio. A un lado aparece otra representación, pero esta vez de Vania Bludau, protagonista de las polémicas sucedidas en la fiesta celebrada por la boda.

Vania Bludau, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y Onelina Molina son parodiados en 'JB en ATV'.Fuente: Instagram (jbenatv)

Jorge Benavides parodia a Mario Irivarren en otro sketch

Jorge Benavides decidió realizar otro sketch donde parodia a Mario Irivarren. El cómico se colocó los dibujos de unos abdominales pronunciados para parecerse al integrante de Esto es guerra. Del mismo modo, usa una barba y cabello muy similar al que tiene el conductor de televisión.

En el adelanto, se muestra al personaje de Mario Irivarren decidido a hablar sobre lo que pasó con Onelia Molina en la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao. “Este sábado en JB en ATV voy a contar todo lo que pasó en la fiesta en exclusivo para ustedes”, expresa Benavides con una voz muy parecida a la de Irivarren.

En la escena final del adelanto, aparece Mario Irivarren claramente acongojado y arrepentido. El personaje tapa su rostro claramente afectado por lo sucedido. Luego, se arrodilla poniendo sus manos arriba mientras suena la canción Perdóname, de Camilo Sesto.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en la iglesia de San Pedro. | Fuente: Instagram (alejandrabaigorria)

¿Qué pasó en la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao?

La fiesta realizada por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao estuvo envuelta en diversas polémicas que fueron registradas en video por varios programas de espectáculos.

Por ejemplo, Amor y fuego difundió imágenes de Thamara Medina Alcalá, media hermana de Alejandra Baigorria, discutiendo con su madre Verónica Alcalá. Del mismo modo, el programa de espectáculos también compartió imágenes de Melissa Paredes siendo llevada en brazos por su pareja Anthony Aranda.

De igual manera, otro video mostraba a Vania Bludau y Austin Palao, hermano de Said Palao, bailando muy pegados y besándose, dejando entrever un romance entre ellos.

Por otra parte, Magaly TV: La Firme compartió un video de una supuesta pelea entre Patricio Parodi con un familiar de Alejandra Baigorria.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis