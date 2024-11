Carla Rueda, 'Cotito', ganó la décima temporada de 'El gran chef famosos: la academia'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Carla Rueda, ‘Cotito’, se convirtió en la ganadora de la décima temporada de El gran chef famosos. La voleibolista peruana de 34 años se llevó la ansiada olla dorada, luego de vencer a Tito Vega, actor de la serie Pituca sin lucas.

En una emotiva final disputada este lunes, El gran chef famosos: la academia eligió a Carla Rueda, quien se mostró emocionada tras ganar el reality de cocina que concluyó su décima temporada.

Tras la degustación de los jurados Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías, la popular ‘Cotito’ pudo escuchar su nombre en el sobre ganador sacado por el conductor José Peláez, quien anunció a la deportista como la vencedora de la presente temporada del reality de cocina.

Asimismo, una gran algarabía apareció en el set de El gran chef famosos con la presencia de los otros participantes que abrazaron a Carla Rueda felicitándola por su logro.

Cabe mencionare que tanto Carla Rueda como Tito Vega llegaron a la final de la décima temporada de El gran chef famosos: la academia. Ambos competidores tuvieron que preparar primero quinua y verduras con praliné de pecas y cremoso de palta.

Del mismo modo, tuvieron que cocinar ravioles de langosta y mascarpone y como postre hacer panna cotta de maíz morado.

Carla Rueda se convirtió en la ganadora de la décima temporada de El gran chef famosos. | Fuente: Instagram (carlacotito20)

¿Qué dijo Carla Rueda tras ganar El gran chef famosos?

Carla Rueda derramó lágrimas luego de ganar la décima temporada de El gran chef famosos. “La verdad que estoy muy feliz. Nunca me imaginé lograr esto. Desde el primer momento, les dije que yo no sabía cocinar, pero comprometida siempre he estado”, señaló.

En ese sentido, la voleibolista contó que tuvo que dejar de hacer sus cosas para poder prepararse y avanzar en la competencia. “Entré para ver que pasaba. Luego dije: ‘Yo puedo’. Lo voy a hacer y dije que bien. Lo puedo hacer”.

De igual manera, Rueda dedicó su logro a Dios y a su familia. “Ellos son mis pilares”, sostuvo. También dedicó el premio a las personas que estuvieron con ella cuando estaba “bien mal”. “Si no fuera por ellos, yo no estaría acá”, expresó siendo abrazada por su familia.

